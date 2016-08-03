Darbe soruşturmasında açığa alınan tiyatrocu Sevinç Erbulak: Sanat korkakların işi değildir

15 Temmuz darbe girişimi sonrası OHAL ilanı ile çıkarılan 667 No’lu Kanun Hükmünde Kararname kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’ndan Ragıp Yavuz, Kemal Kocatürk dahil 3 sanatçıyla birlikte görevden uzaklaştırılan Sevinç Erbulak, “Yeniden sahnede olacağımız, işimizi yapacağımız günler mutlaka gelecek. En kısa sürede bu yanlışın düzeltilmesini diliyorum. Sanat korkakların işi değildir” açıklamasında bulundu.

Sosyal medya hesabı Facebook üzerinden açıklama yapan Sevinç Erbulak görevden alınmasına dair, “Bizim adımız eski Yunan'dan beri 'oyuncu'. Bildiğimiz, yaptığımız tek iş bu, oyunculuk. Ve benim ustalarımdan öğrendiğim bir şey var, gerçek her zaman bir tanedir ve bir gün mutlaka ortaya çıkar” ifadesini kullandı.

Erbulak’ın mesajı şöyle:

“Ne yazacağımı bilemiyorum.

Hiç anlamadığım bir süreçten geçiyorum

Sahne üzerinde, birlikte dünyanın en güzel mesleğini paylaşmaktan her zaman gurur duyduğum altı meslektaşımla beraber, çeyrek asırdır emek verdiğim tiyatromdan uzaklaştırıldım. Açığa alındık.

Yazıp yazmamayı çok düşündüm ama aldığım bunca destek mesajı ve güzel dileğe kayıtsız kalamayacağımı anladım.

Bizim adımız eski Yunan'dan beri 'oyuncu'. Bildiğimiz, yaptığımız tek iş bu, oyunculuk.

Ve benim ustalarımdan öğrendiğim bir şey var, gerçek her zaman bir tanedir ve bir gün mutlaka ortaya çıkar.

Yeniden sahnede olacağımız, işimizi yapacağımız günler mutlaka gelecek. En kısa sürede bu yanlışın düzeltilmesini diliyorum.

"Hayat muhteşem olmadığı için sanat var"

Ve sanat, korkakların işi değildir.

Ömrünüz yettikçe, korktuğunuz şeye dönüşmeyin.

İyi ki varsınız.”

Ne olmuştu?



15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma İstanbul Şehir Tiyatroları'na sıçradı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), hükümetin olağanüstü hal (OHAL) ilanının ardından yayınladığı 667 No’lu Kanun Hükmünde Kararname’ye (KHK) dayanarak İBB Şehir Tiyatroları’nda aralarında Sevinç Erbulak ve Kemal Kocatürk’ün olduğu çok sayıda oyuncu ve yönetmeni görevden uzaklaştırdı. Mahberi Mertoğlu, İrem Arslan, Arda Aydın ve yönetmen Ragıp Yavuz da açığa alındı.

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