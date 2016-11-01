Darbe komisyonu başkanı Petek: David Keynes bana ulaştı

Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek, "Bylock programının patentinin sahibi olduğu iddia edilen David Keynes, ABD’den bana telefonla ulaştı" dedi. Petek, "Ne görüşmek istediğini sordum. Kendi bakış açısıyla isminin kullanıldığını, kendisinin esasında siyasal mezunu olduğunu, bilişimci olmadığını, bu programın Apple Store’dan indirilebildiğini söyledi. Ben de soruşturma yapmadığımızı, adli makamların bunun böyle olmadığı yönünde değerlendirme yaptıklarını söyledim. Gelip öncelikle adli makamlara bilgi verin dedim. Adli makamlardan sonra komisyonumuza da bilgi verebilirsiniz dedim. Ama öncelikle bu konu adli soruşturmanın konusu" diye konuştu.

Petek, komisyonun bir araştırma komisyonu olduğunu belirterek, "Biz soruşturma komisyonu değiliz. Onun için davet ettiklerimizi biz nezaketen davet ediyoruz. Tabi TBMM ve komisyonumuz adına davet ediyoruz. Burada bir soruşturma komisyonu olmadığı için herhangi bir zorlama gibi durum yok" ifadesini kullandı.

“Biz yargılama yapmıyoruz”

Zaman zaman komisyonda dinlenen konuklarla ilgili, "Gelsinler aklansınlar" veya "Suçlu mu değil mi ortaya çıksın" gibi bazı bireysel beyanların bulunduğunu anımsatan Petek, şöyle devam etti:

"Bir defa biz burada yargılama yapmıyoruz. Kimseyi aklama yeri değil, mahkum etme yeri de değil. O bakımdan biz bilgisine başvuruyoruz. Fetullahçı Terör Örgütü'nün, devlete nasıl sızdığı, bu darbe girişimini yapacak güce nasıl ulaştığı ve 15 Temmuz günü yaşananlarla ilgili özellikle sorumluluk mevkisinde olanlar başta olmak üzere, bilgilerine başvuruyoruz. Şimdi böyle olunca gelmeyen kişiler hakkında böyle hüküm verici cümlelerden özellikle kaçınmamız gerekir, diye düşünüyorum. O zaman Anayasa'nın 138. maddesini de dikkate almadan yargının alanına müdahale etmiş oluruz. Halbuki görevimizi yaparken Anayasa'ya, TBMM İç Tüzüğü hükümlerine riayetle bu hassas, nazik konuyu dikkate alarak hareket etmemiz lazım. Belki de eğer buraya gelen konuklarla ilgili bunların aklanması veya hesap versin konumunda bir şeyler söylenirse bu komisyonumuzun araştırmalarına katkıda bulunmak yerine zarar verici bir süreci başlatabilir. O zaman 'Biz yargılanıyor muyuz?' düşüncesiyle nezaketen gelip burada bilgi verecek kişiler, bu defa bilgi vermekten kaçınabilir. Böyle bir şeye sebep olmamak lazım."

CHP'li Ayman da komisyona gelmiyor

Eski Genelkurmay Başkanı emekli orgeneral Necdet Özel dışında da davet edildiği halde komisyona gelmeyen başka kişilerin bulunduğunu anlatan Petek, eski CHP Milletvekili Birgül Ayman Güler'in de komisyona dilekçe vererek, gelemeyeceğini bildirdiğini aktardı.

Petek, "Sayın Necdet Özel de 'Soruları yazılı olarak bize sorun, cevap verelim' şeklinde beyanda bulundular. Bunu komisyonumuz değerlendirecektir. Çünkü tüzük dışında bir şey yapmaya teşebbüs etmeyiz. Böyle bir şey görevimizin dışına çıkmak olur." diye konuştu.

Komisyonda 4 siyasi partiden milletvekili üyelerin bulunduğunu vurgulayan Petek, "Yani bireysel değerlendirmeler olabilir. Kendi fikirleridir. Onlara diyeceğim bir şey yok" dedi.

Komisyonun Anayasa ve İç Tüzük hükümlerine göre yürütülmesinden mesul olduklarını da bildiren Reşat Petek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzde başka isimler de olacaktır. Davet ettiklerimizden gelen, gelmeyen olacaktır. Burası bir yargı yeri değil, gelenler de konuk olarak oturuyor. Orası bir şüpheli veya sanık sandalyesi değil. Yani bu algının oluşmamasını, FETÖ ile mücadelede, darbecilerle mücadelede bu komisyonun üzerine düşen bir yük olduğu kadar basınımızın da üzerine düşen bir yük olduğunu ben şahsen düşünüyorum. Yoksa verimli çalışmayı bir noktada akamete uğratma gibi bir risk ile karşı karşıya kalırız."

"Zorlama söz konusu değil"

Bir gazetecinin, "O zaman Necdet Özel'in kararına saygı duymak gerekir diyorsunuz." sözleri üzerine Petek, "Komisyonumuza davet ettiklerimizi icbar durumumuz yok. İsim olarak hiç kimseyi ayırmadan ifade ediyorum. Biz araştırma komisyonuyuz. Yargının alanına giren bir faaliyet içine girmeyeceğiz. Girersek hukuku ihlal etmiş oluruz. Bu çerçevede de biz davetlerimizi yaparız." karşılığını verdi.

Petek, gelmeyenlere, gerekirse yine komisyonda görüşüp, yazılı olarak davette bulunulabileceğini kaydetti.

"Tekrar davet edecek misiniz?" sorusuna ise Petek, "Zorlama, mecbur etme durumu söz konusu değil. Böyle olunca zaten davet ettiklerimiz, anayasayı, hukuku, görevinin icaplarını bilen insanlar. Onun için tekrar tekrar aynı yere dönmenin anlamı yok." yanıtını verdi.

"David Keynes bana telefonla ulaştı"

Komisyon Başkanı Reşat Petek, toplantıdan önce yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:

"Bylock programının patentinin sahibi olduğu iddia edilen David Keynes komisyon üyemiz Hüseyin Kocabıyık’a ulaşmış. O da benim telefonumu vermiş. ABD’den bana telefonla ulaştı. Ne görüşmek istediğini sordum. Kendi bakış açısıyla isminin kullanıldığını, kendisinin esasında siyasal mezunu olduğunu, bilişimci olmadığını, bu programın Apple Store’dan indirilebildiğini söyledi. Ben de soruşturma yapmadığımızı, adli makamların bunun böyle olmadığı yönünde değerlendirme yaptıklarını söyledim. Gelip öncelikle adli makamlara bilgi verin dedim. Adli makamlardan sonra komisyonumuza da bilgi verebilirsiniz dedim. Ama öncelikle bu konu adli soruşturmanın konusu."

Petek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'nı telefonla bilgilendirdiğini aktardı.