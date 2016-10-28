Darbe Komisyonu'nda öneriler: David Keynes, İsmail Saymaz, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ı dinleyelim

Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimini tüm yönleriyle araştırmak ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nda bilgi almak için önerilen isimler arasında şifreli haberleşme programı ByLock'un patent sahibi David Keynes, gazeteciler İsmail Saymaz, Ahmet Şık ve halen tutuklu bulunan gazeteci - yazar Ahmet Altan ile eski siyasetçi Nazlı Ilıcak da yer aldı.

Öte yandan iktidara yakınlığıyla bilinen medya kuruluşları, Hürriyet gazetesinin David Keynes'in açıklamalarına yer verdiği haberi 'eleştirmiş', gazete konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "İktidara yakın bazı gazeteler de Gülen cemaati de habere karşı gerçeklerle bağdaşmayan bir kampanya yürütmeye başladı" demişti.

Keynes ile söyleşi yapan gazeteci İsmail Saymaz ise, savcılığın daveti üzerine "Tanık" sıfatıyla ifade vermişti.

Komisyon ilk olarak AKP Erzincan Milletvekili Serkan Bayram'ın “FETÖ üyelerinin kendi aralarında kullandığı şifreli mesajlaşma programı ByLock’un kuruluşundan bu yana patentini elinde bulunduran David Keynes’in dinlenmesi" talebini ele aldı.

Milletvekillerinin Serkan Bayram'ın talebine ilişkin görüşleri tutanaklarda şöyle yer aldı:

Başkan – Bu adam Türkiye'de mi, bunu nasıl dinleriz? Bu konuda…

Serkan Bayram (Erzincan) – O Amerika’da. Gazetenin biri, bununla röportaj yapan Türk gazeteci İstanbul Cumhuriyet Savcılığına ifade verdi.

Başkan – Türk gazeteci…

Mithat Sancar (Mardin) - Sayın Başkan, İsmail Saymaz’ı biz li steye zaten koymuştuk, öne alabilirsiniz, bizim listemizde var, röportajı yapan gazeteci.

Başkan – Var sizin listenizde.

Mithat Sancar (Mardin) - Onu öne alırsanız belki…

Başkan – Şimdi, David Keynes’le ilgili nasıl…

Hüseyin Kocabıyık (İzmir) – David Keynes gelsin, Amerika’ya yazı yazacağız. İsmail’den bilgi alalım.

Başkan – Şöyle yapalım arkadaşlar isterseniz…

Hüseyin Kocabıyık (İzmir) – “Tilki lakaplı birisi var, muhtemelen bu programı FETÖ’ye o verdi. O da şu anda Türkiye'de. Sorarlarsa ismini veririm.” diyor.

Serkan Bayram (Erzincan) – Ama David Keynes de diyor ki: “Beni davet etsinler gelip anlatayım.”

Başkan – Şöyle yapalım…

Zekeriya Birkan (Bursa) - “Bana Tilkinin adını sorun, onu vereyim.” diyor.

Başkan – Şöyle yapalım: Arkadaşlar, David Keynes’le i lgili isterseniz Dugin’de uyguladığımız sistem, Dışişleri Bakanlığı kanalıyla Dugin’e ulaştık mesela, dönüş yaptılar ve sadece şöyle bir hassasiyet dile getiriyor Komisyonumuzun bilmesi lazım, “Benim geleceğim günü son gün söylerseniz kamuoyuna memnun olurum. Ben güvenlik açısından son gün istiyorum.” diyor arkadaşlar. Bilginiz olsun yani bir günü iki koyacağız, üçüncüyü geldiği anda alacağız, gelecek, bilgi veriyor.

"Ahmet Altan ve Ahmet Şık'ı da dinleyelim"



HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar ise darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hâl uygulamasının (OHAL) 668 sayılı kanun hükmünde kararnamesi (KHK) kapsamında kapatılan Taraf gazetesiyle ilgili olarak yapılan haberlere dikkati çekerek komisyona "Ahmet Altan'ı da dinleyelim" önerisinde bulundu. Darbe Komisyonu'nda ekim ayında Nedim Şener'in de çağırıldığını hatırlatan Sancar, "Bundan sonra bir gazeteci dinleyeceksek önceliği Ahmet Şık’a verelim" dedi.

Mithat Sancar, komisyon ile şunları paylaştı:

"Kasım ayı programını oluştururken daha önce önerdiğimiz ölçütleri dikkate almanızı rica ediyoruz. Yani darbe gecesinden başlayarak sorumluluğu aydınlatmada belirleyici rol oynayacağı kanaatinde olduğumuz, kamuoyunun da bu kanaatte olduğu isimleri öne alalım. Ek isimler önereceğiz ama şimdi listeyi kabartm amak için daha önce önerdiğimiz listeyle yetiniyoruz. Tutanaklara geçsin, ben sonra yazılı olarak da vereceğim. Taraf gazetesiyle ilgili de çok tartışma oluyor, çok gündeme geliyor. Ben de epeyce bir süre yazarı oldum, bilmek isterim. Yani sadece benim kişisel bir talebim değil. Kamuoyunda bu gazetenin işleviyle ilgili tartışmalar var. Başından beri, son kritik noktaya kadar yayın yönetmeni olan Ahmet Altan’ı cezaevinde dinlemeyi öneriyorum, onun listeye girmesini öneriyorum. Gazetenin kuruluşunda cemaatin rolü neydi? Sonraki haberlerde, Ergenekon, Balyoz ve diğer meselelerde bu gazetenin rolüyle ilgili Ahmet Altan’ın bildikleri çoktur diye düşünüyorum, faydalı olacağı kanısındayım. Ahmet Altan’ı öneriyorum"

"Bundan sonra bir gazeteci dinleyeceksek önceliği Ahmet Şık’a verelim. Yani ortak çok yanları var ama farklı baktıkları yerler de var. Dola yısıyla, birbirini tamamlayacaktır diye düşünüyorum. Nedim Şener’in sunumundan ben şahsen faydalandım. Ahmet Şık’ın sunumundan da komisyonumuzun faydalanacağı kanısındayım"



"Nazlı Ilıcak, Şahin Alpay, Ali Bulaç, Ahmet Turan Alkan, Mümtazer Türköne, Latif Erdoğan...."



Meclis Araştırma Komisyonu Başkanvekili ve AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ ise 668 sayılı kanun hükmünde kararname ( KHK) kapsamında kapatılan eski Zaman gazetesi yazarların dinlenmesi gerektiğini belirtti. Özdağ, bu isimleri "Nazlı Ilıcak, Şahin Alpay, Ali Bulaç, Ahmet Turan Alkan, Mümtazer Türköne" olarak sıraladı.

Selçuk Özdağ, sıraladığı isimlerin neden dinlenilmesi gerektiğini şöyle açıkladı:

Selçuk Özdağ (Manisa) – Evet, Cevdet Saral. O zaman Sayın Mesut Yılmaz’a bir şeyler söylüyor. Biliyorsunuz, dün de ben burada konuştuğum zaman bazı muhalefet partisi milletvekili arkadaşlarımız “Bir deliliniz var mı?” diyerek söylediler. Bence davet edilmesi lazım. Ya yalanlasın ya doğrulasın bunu. Dün mesela bazı konularda daha şeffaf şeyler ortaya… Adnan Tanrıverdi, 28 Şubat döneminde mağdur edilen generallerden bir tanesi ve mağdurlarla ilgili bir dernek kurmuştu. Bütün mağdurların niçin mağdur edildiklerini biliyor askerî şura kararları, d isiplin suçlarıyla atılanlarla ilgili. Aziz Yıldırımın davet edilmesi… Çünkü bu konuda oldukça mağdur edildiğini beyan eden bir şahsiyet, bir kulübün de başkanı. Şamil Tayyar Bey, bu Mecliste dinlenmesi gereken kişilerden bir tanesi Şamil Tayyar Bey’dir. Balyoz, Ergenekon’la ilgili kitaplar yazmıştır. Bugün balyoz ve Ergenekon’dan yargılananlar da beraat etmiştir. Sarıkız, ay ışığıyla ilgili dinlenmesinde fayda… Emre Taner Bey, MİT Müsteşarlığı yaptı. Mehmet Baransu’nun, biliyorsunuz, ilk defa bavullarla o balyoz ve Ergenekon davalarının… Sarıkız, ay ışığı, bunların açılmaları farklıydı ama balyoz Ergenekon’la ilgili Baransu’nun getirdiği valizler dolusu evraklarla açıldı. Bir diğer husus: Ankara Valisi ve İstanbul Valisini mutlaka dinleyelim, davet edelim buraya, o geceyi yaşayan. Şimdi Ankara Valisi görevden alındı, yanılmıyorsam eğer, İstanbul Valisi görevine devam ediyor. Bir diğer husus da…

Başkan – O dönemki tabii. Mehmet Kılıçlar, değil mi?

Selçuk Özdağ (Manisa) – Mehmet Kılıçlar.

Mehmet Erdoğan (Muğla) – Eski Emniyet Genel Müdürü…

Selçuk Özdağ (Manisa) – Evet, onu o nedenle çağırıyoruz.

Başkan – Celalettin Lekesiz diyorsunuz.

Selçuk Özdağ (Manisa) – Celalettin Lekesiz’i de davet edelim, Mehmet Kılıçlar’ı da, eski Genel Müdür ve Ankara Valisi sıfatıyla . İstanbul Valisini davet edelim. Bir de Latif Erdoğan Bey’i davet edelim buraya. Bu Fetullah Gülen’le uzun zaman arkadaşlık yapmış, “Küçük Dünyam” kitabını yazmış bir şahıs. Bu da uzun zamandır televizyonlar çıkıyor, bununla ilgili soracağımız sorular var kendisine. Bir de ben şunu söylüyorum: Özellikle Zaman gazetesinde yazı yazan Ahmet Turan Alkan, Mümtazer Türköne, ülkücü kökenliler, ülkü ocaklarında görev aldılar… Nazlı Ilıcak, liberal diye kendisini tanımlıyor, sağcı diye tanımlıyor. Şahin Alpay, eski Marksist. Filistin’de eğitim görmüş, daha sonra kendisini liberal olarak tanımladı, liberal solcu, liberal sosyalist falan diyerek. Şahin Alpay Bey ve Ali Bulaç Bey İslamcı olarak, bunların da dinlenmesi gerektiğini düşünüyorum

Darbe Komisyonu'nun 27 Ekim 2016 tarihli tutanağına ulaşmak için tıklayın