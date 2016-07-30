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Darbe girişiminin ardından tutuklanan erlerden 758'i tahliye edildi

Boğaziçi Köprüsü, Çengelköy ve İBB önünde halka ateş eden erlerin de arasında bulunduğu 231 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verildi

30 Temmuz 2016 12:05

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan 989 erden 758'i, Silivri Cezaevi'nde ifadeleri alındıktan adli kontrol hükümleri uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan 989 erden 758'i, Silivri Cezaevi'nde ifadeleri alındıktan sonra İstanbul nöbetçi 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol hükümleri uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Boğaziçi Köprüsü, Çengelköy ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde halka ateş eden erlerinde arasında bulunduğu 231 erin ise tutukluluk halinin devamına karar verildi. Toplam tutuklu sayısı 16'sı general ve amiral olmak üzere 1531'a indi.

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