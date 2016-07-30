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"Astsubaylıktan geldi, dün generalliğe terfi etti, darbe girişiminde adı geçince ihraç edildi" iddiası

Balıkçı, astsubaylıktan gelip generalliğe yükselen ilk isim olarak tarihe geçmişti

Cemal Balıkçı (Soldan üçüncü)

30 Temmuz 2016 11:26

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) astsubay olarak göreve başlamasının ardından önce albaylığa, önceki gün de Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) kararıyla tuğgeneralliğe yükselen Cemal Balıkçı’nın terfi sevinci kısa sürdü. Balıkçı’nın darbe girişimi soruşturması çerçevesinde görevinden uzaklaştırıldığı iddia edildi.

Habertürk gazetesinden Murat Gürgen'in haberinin tamamı şöyle:

Balıkçı, astsubaylıktan gelip generalliğe yükselen ilk isim olarak tarihe geçmişti.

Terfi kararları 30 Ağustos itibarıyla geçerli oluyor. Kanun hükmünde kararnamede (KHK) bu yıl terfilerin 29 Temmuz’da yürürlüğe gireceği hüküm altına alındı. Balıkçı, bu çerçevede, dün itibarıyla tuğgeneral rütbesini kazandı.

YAŞ’ın tamamlanıp kararların Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından imzalanmasından kısa süre sonra ise sürpriz bir gelişme yaşandı. Balıkçı’nın ismi darbe girişimi soruşturmasına dahil edildi. Bunun üzerine Balıkçı’nın görevinden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

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