Darbe barışı; Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'ye açtığı davaları geri çekiyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye açtığı davaları geri çekeceği belirtildi. Super Haber yazarı ve Cumhurbaşkanı'nın avukatı Hüseyin Kaya, "Sayın Cumhurbaşkanımız parti liderlerine karşı açılmış davalardan feragat edecektir" açıklaması yaptı.

Meclis'in de bombalandığı darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanlığı ve muhalefet arasında 'barış' süreci Bahçeli ve Kılıçdaroğlu'nun ilk kez Erdoğan'ın davetiyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bulunmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda AKP Genel Başkanı Binali Yıldırım, Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'yi kabul etmişti. Görüşme toplam 2 saat 40 dakika sürdü. 25 Temmuz'daki zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'de grubu bulunan partilerden sadece HDP'yi davet etmemesi dikkat çekmişti. Zirvenin ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan 'muhalefetle diyaloğun devamı ve OHAL sürecinin titizlikle yürütülmesi' açıklaması yapılmıştı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, zirveyle ilgili olarak, "Ortak sorunlarımıza kalıcı çözümler üretmek için siyasi diyalog mekanizmalarının etkin bir şekilde kullanılması hususunda görüş birliğine varılmıştır" demişti.

Habertürk Televizyonu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 25 Temmuz'da gerçekleşen toplantı sırasında "Ben senin TRT'ye çıkmadığını bilmiyordum. Böyle şey mi olur? TRT, iktidara ne kadar zaman yer ayırıyorsa, size de o kadar zaman ayırmalı" dediğini aktardı.

"Birliktelik tavrına devam"

Cumhuriyet gazetesinden Erdem Gül'ün haberi şöyle:

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından muhalefete yönelik başlattığı yakınlaşma açılımı çerçevesinde, yeni bir adım daha atmaya hazırlanıyor. Erdoğan muhalefet liderlerine açtığı davaları geri çekecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz gecesi muhalefetin darbeye hızla ve açıkça tavır almasının ardından yeni bir süreç başlattı. Erdoğan, çok uzunca bir süre gergin bir ilişki yürüttüğü muhalefete karşı tavrını, 15 Temmuz gecesi gözle görünür bir şekilde değiştirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi telefonla arayan Erdoğan, darbe girişimine karşı tavırları nedeniyle teşekkür etti.

Erdoğan, muhalefetle başlattığı darbelere karşı birliktelik tavrını önceki gün Kılıçdaroğlu ve Bahçeli’yi zirveye davet ederek sürdürdü. Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım’ın da katıldığı zirvede, muhalefet liderleriyle 2 saat 40 dakika süresince darbe girişimi ve sonrasına ilişkin atılacak adımları değerlendirdi. Erdoğan’ın muhalefete yönelik başlattığı adımlar bunlarla sınırlı kalmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yeni bir adımın hazırlığına da girişti.

3. adım dava jesti

Buna göre Erdoğan, muhalefet liderlerine açtığı ve halen devam etmekte olan davalarını geri çekme yoluna gidecek. Erdoğan’ın muhalefet liderlerine yönelik davalarını geri çekmesine ilişkin hazırlıklar hukukçularınca yürütülmeye başlandı. Erdoğan’ın hukukçuları da muhalefet liderlerine açılan davaların geri çekileceğine ilişkin hazırlıkları doğruluyor. Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Kaya, Erdoğan başkanlığındaki liderler zirvesinin ardından, yeni bir adım olarak davaların çekilmesinin gündeme gelebileceğini ifade etti. Hüseyin Kaya’nın davaların çekileceğine ilişkin sözleri, AKP’ye yakın internet sitelerinde “Sayın Cumhurbaşkanımız parti liderlerine karşı açılmış davalarından feragat edecektir” ifadeleriyle duyuruldu. AKP kulislerine göre, şu aşamada davaları geri çekme adımı parti liderleriyle sınırlı görünüyor. Erdoğan’ın bu adımının milletvekili ve parti yöneticilerini de kapsayıp kapsamayacağı bilinmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefete açılım adımlarında HDP’yi şu ana kadar dışarda tuttu. HDP liderlerine telefon etmedi. Zirveye de davet etmedi. Ancak açtığı davaları geri çekme adımının HDP’yi de kapsayıp kaysamayacağı da bu aşamada netlik kazanmadı.

2011’de de feragat etmişti

Erdoğan, 2011 seçimlerinin ardından da “davalardan feragat” yoluna gitmişti. Erdoğan seçim gecesi balkon konuşmasında muhalefete, “Hesaplaşmayalım, helalleşelim. Ben hakkımı helal ediyorum, siz de edin” diye seslenmişti. Ardından da muhaliflerine yönelik davalarını geri çekmişti. Bu çerçevede Erdoğan, Kılıçdaroğlu hakkında 10, Bahçeli hakkında 3, çok sayıda politikacı ile birlikte yazarlar ve gazeteciler hakkındaki davalarını da geri çekmişti. Kısa süren bir dönemin ardından siyaset yine sertleşmiş, Erdoğan davalarını geri çektiği isimlere yönelik yeni davalar açmaya devam etmişti.