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15 Temmuz Darbe Girişimi

Kılıçdaroğlu ve Bahçeli ilk kez Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na çıkacak, Beştepe'de HDP'siz liderler zirvesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderleri davetinde HDP'ye yer vermedi

24 Temmuz 2016 20:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın (25 Temmuz) saat 14.00'te AKP Genel Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'de grubu bulunan partilerden sadece HDP'yi davet etmemesi dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile AKP Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ı, darbe girişimi karşısındaki kararlı tutumları sebebiyle teşekkür etmek ve son gelişmeleri değerlendirip önerilerini almak üzere, yarın saat 14.00'te Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ve AKP Genel Sekreteri Abdülhamit Gül'e gönderdiği mektupta, Türkiye'nin, 15 Temmuz'da, asker elbisesi giymiş bir grup terörist tarafından gerçekleştirilen silahlı ve kanlı darbe girişimine maruz kaldığını belirtti. 

Mektupta, "FETÖ mensubu teröristler tarafından cebir ve şiddet kullanmak suretiyle, anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini, temel hak ve hürriyetleri, meşru Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmak amacıyla gerçekleştirilen, silahlı darbe teşebbüsü milletimizin demokrasisine sahip çıkarak, ortaya koyduğu kahramanca direniş sayesinde engellenmiştir." ifadesine yer verildi. Milletin, darbe girişimi karşısında gösterdiği kararlı tutumu, siyasi partilerden de beklediği vurgulanan mektupta, şunlar kaydedildi:

"Bu zorbalığa karşı gösterdiği kararlı tutumla, tüm kurumlarımıza çok önemli sorumluluklar yükleyen milletimiz, birlik ve beraberliğimizin en üst düzeyde olması gereken bu kritik dönemde, diğer kuruluşlarımızla birlikte, siyasi partilerimizden de bunun gereğini yerine getirmesini beklemektedir. Bu çerçevede, Sayın Cumhurbaşkanımız 25 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00'te CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile AK Parti Genel Başkanı Sayın Binali Yıldırım'ı, hem darbe girişimi karşısındaki kararlı tutumu sebebiyle kendilerine teşekkür etmek, hem de son gelişmeleri değerlendirip, önerilerini almak üzere, Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etmektedir."

 

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