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Danıştay, gözde liselere 'bakanlık torpilli' öğrenci alımını durdurdu

Üsküdar Amerikan Lisesi ve Robert Koleji'ne 'bakanlık torpilli' öğrenci alımı ortaya çıkmıştı

29 Mart 2015 13:34

Danıştay düşük puanlı öğrencilerin gözde okullara taban puanla değil, başvuranlar arasında puan üstünlüğüne göre nakil yapabilmeleri uygulamasını durdurdu. Aralarında 200 puanı aşkın farklarla en gözde okullara yerleşen binlerce öğrencinin durumu şu an belirsiz.

Üsküdar Amerikan Lisesi ve Robert Koleji'ne 'bakanlık torpilli' öğrenci alımı ortaya çıkmıştı. Robert Kolej’inin mezunlara yönelik duyurusunda “Okulumuza Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yollanan bir yazı ile 2014 – 2015 akademik yılında yeni bir öğrencinin hazırlık sınıfına kaydedilmesi talimatı verilmiştir. Bu talimata okulumuz tarafından yapılan çeşitli idari itirazlar reddedilmiş olup, kanunen bu talimata uymak zorunluluğu doğmuştur” ifadeleri yer almıştı.

Geçen yıl Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ni değiştiren Milli Eğitim Bakanlığı, TEOG yerleştirmelerinden sonra boş kalan kontenjanlara taban puana yani bir okula yerleşen en son öğrencinin puanına göre değil, başvuranlar arasında ‘puan üstünlüğüne’ göre nakille geçiş yapılmasını sağladı. Bu değişiklikle aralarında yüzlerce puan farkı olan öğrenciler aynı liselere yerleşti.

Örneğin geçen yıl yerleştirme puanı 451.6 olan İstanbul Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi’ne 237.3 puanla öğrenci yerleşince okul puanı 214 puan düştü. Tepki çeken uygulamayla ilgili Danıştay 8. Dairesi yürütmeyi durdurma kararı verince Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı illere yazı gönderdi.

Habertürk’ten Selvi Çelik’in haberine göre, yazıda yargı sürecinin sürdüğü ancak nakil işleminde Danıştay’ın kararına uyulması gerektiği ve tereddüte düşülmemesi için de nakil için başvuru yapan öğrenciler arasındaki puan üstünlüğünün değil okulun yerleştirme esas puanının dikkate alınması gerektiği belirtildi.

 

Taban puana dikkat edin

 

Yazıda, “Ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişlerin, açık kontenjan bulunması ve öğrencinin yerleştirmeye esas puanının naklen gitmek istediği okulun sınıf seviyesindeki yerleştirmeye esas taban puandan az olmaması kaydı ile puan üstünlüğüne göre yapılması gerekiyor” denildi. Böylece nakillerle düşük puanlı öğrenciler, yüksek puana sahip okullara yerleşemeyecek.

 

Yerleşenler ne olacak?

 

Düşük puanlarla gözde okullara yerleşen öğrencilerin bu durumda ilk yerleştikleri okullara mı geri döneceği, bu okullarda boş kontenjan yoksa ne olacağı ya da yerlerinde mi kalacakları belirsiz. Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği Başkanı Cem Gülan, “Danıştay şu ana kadar düşük puanla, yüksek puanlı okullara yerleşen öğrencilerin mağdur olmaması için mevcut okullarında devam edebilecekleri yönünde karar verebilir. Çünkü bu öğrencileri eski yerlerine göndermek psikolojilerini bozabilir, ayrıca bu öğrencilerin yerleri dolu da olabilir” dedi.

 

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