Danıştay Başkanı’nın kızı Saray kadrosunda, damadı Saray'ın inşaatını yapan holding bünyesinde

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile birlikte Rize’de çay toplayan Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün kızı Gonca Hatinoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, damadı Volkan Hatinoğlu’nun ise Saray’ın inşaatını yapan şirkette çalıştığı ortaya çıktı. Yargıçlar Sendikası Kurucu Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Güngör’ü görevinden çekilmeye davet etti.

Haberdar'dan Arzu Yıldız'ın haberine göre, öncesinde açıktan 1.derece Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden girişi yapılan Gonca Hatinoğlu’nun daha sonra Cumhurbaşkanlığı kanunlar ve Kararlar Dairesi'nde 3600 ek göstergeli uzman olarak geçtiği ifade edildi.

Hatinoğlu’nun şu an müdür olduğu söylenirken, 1980 doğumlu Gonca Hatinoğlu’nun Volkan Hatinoğlu ile evli olduğu öğrenildi.

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün damadı Volkan Hatinoğlu ise Saray’ın inşaatını yapan Rönesans Holdingde Sağlık Yatırım A.Ş’de Nisan 2016’da yönetici olarak işe başladığı belirtildi.

Eminağaoğlu: Danıştay Başkan'ını görevden çekilmeye davet ediyorum!







Yargıçlar Sendikası Kurucusu Ömer Faruk Eminağaoğlu, Danıştay Başkanı'nın kızının Saray kadrosunda çalışmasına ilişkin sert bir açıklama yaptı.

Söz konusu olayın eşine az rastlanan bir durum olduğunun altını çizen Eminağalu, AKP iktidarı döneminde Başbakanlık'ta çalıştığı, bunun da kızının emsalleri gözetildiğinde eşine rastlanmayan bir durum olduğu dikkate alındığında, davranışlarını görevinin gereklerine göre değil, kişisel çıkarlarına göre biçimlendiren Danıştay Başkanı'nı, görevinden çekilmeye davet ediyorum." dedi.

Eminağaoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Danıştay Yasası'nda, iktidarın istediği doğrultuda, darbe hukukunun ötesinde değişiklikler yapılırken, kurumunu temsil yönünden sesini çıkarmayan, Cumhurbaşkanı ile çay toplayan, öte yandan kızının Cumhurbaşkanlığında, öncesinde ise AKP iktidarı döneminde Başbakanlık'ta çalıştığı, bunun da kızının emsalleri gözetildiğinde eşine rastlanmayan bir durum olduğu dikkate alındığında, davranışlarını görevinin gereklerine göre değil, kişisel çıkarlarına göre biçimlendiren Danıştay Başkanı'nı, görevinden çekilmeye davet ediyorum."