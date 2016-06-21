Erdoğan'ın Danıştay üyesi teyze oğlunu yeniden seçecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Danıştay’da görevi sona erip yeniden seçeceği adaylar arasında teyzesinin oğlu olan, 1. Daire Üyesi İbrahim Er de bulunuyor.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre; Erdoğan’ın teyzesinin oğlu olan Danıştay Üyesi İbrahim Er, bürokrat kökenli olduğu için ancak Cumhurbaşkanı tarafından yeniden atanabilecek. Erdoğan’ın kuzeni İbrahim Er, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürü olarak görev yaparken 2 Mart 2011’de dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Danıştay üyeliğine seçildi. Danıştay 1. Daire üyesi Er, Rize Güneysu İmam Hatip Ortaokulu mezunu.

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay üyeliğinin 12 yılla sınırlandırılmasını hafta sonu annesi adına yaptırdığı caminin açılışı için gittiği Balıkesir Burhaniye’de eleştirmişti. Bunun ardından, tasarının perşembe günkü Adalet Komisyonu görüşmelerine Cirit’in görevlendirdiği Yargıtay’ı temsilen katılan 13. Ceza Dairesi Başkanı Vuslat Dirim, tasarıya ilişkin olumlu görüş bildirdi. Yine üyelerinin görev süresi 12 yıla indirilen Danıştay’ın, 17. Daire Başkanı Enver Kaya da görüşmelerde olumlu görüş bildirdi.