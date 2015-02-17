Danimarka'da on binlerce kişi teröre karşı yürüdü

Danimarka'da on binlerce kişi başkent Kopenhag'daki silahlı saldırıları kınamak için ülke genelinde sokaklara, meydanlara çıktı. Kalabalık ellerinde mumlar ve meşalelerle bir dakika sessizlik eylemi yaptı.

Kopenhag'da resmi binalarda bayraklar yarıya indirildi. Saldırı düzenlenen yerlere çelenkler bırakıldı.

Bazı kişiler, saldırganın öldüğü yere de çiçek bıraktı. İçlerinden biri TV2'ye, "Çiçek bıraktım çünkü ben Müslümanım ve çünkü onu tanıyordum" dedi. Emniyet sözcüsü kalabalığın sayısının 30 bin olduğunu söyledi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Danimarka Başbakanı Helle Thorning-Schmidt kalabalığa seslenip Danimarka'nın Yahudilerine yönelik saldırı için "Danimarka'ya, hepimize yapılan bir saldırıdır" dedi.

Şüpheli sabıkalıydı

Kopenhag'da düzenlenen ifade özgürlüğü konferansına ve sinagoga düzenlenen saldırıda bir film yönetmeni ve bir güvenlik öldü, beş polis de yaralandı.

Sicilinin kabarık olduğu belirtilen saldırgan daha sonra polis tarafından vurulup öldürüldü.

Pazartesi günü de saldırgana silah temin etme ve saldırganın gizlenmesine yardım etmekle suçlamasıyla iki kişi tutuklandı.

Zanlılardan birinin avukatı tüm suçlamaları reddetti.

Danimarka medyası saldırganın ismini Ömer el Hüseyin olarak verdi.

Başbakan, şüphelinin 22 yaşında ve Danimarka doğumlu olduğunu söyledi.

Medyada adı geçen El Hüseyin'in Filistin kökenli olduğu ve ailesinin doğumundan önce Danimarka'ya yerleştiği belirtiliyor.

2013 yılında adam bıçaklamaktan iki yıl hapis cezasına çarptırılan El Hüseyin saldırıdan iki hafta önce cezaevinden çıkmıştı.