Danimarka polisi saldırıların zanlısını vurdu



Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da dün akşam saatlerinde din ve ifade özgürlüğünün tartışıldığı bir konferansa düzenlenen silahlı saldırının ardından Kopenhag'daki bir sinagoga gece yarısında silahlı saldırıda bulunuldu.

Konferansa düzenlenen saldırıda bir kişi ölmüş, üç polis yaralanmıştı. İkinci saldırıyla birlikte ölü sayısı ikiye, yaralı sayısı ise beşe yükseldi.

Danimarka polisi, iki saldırının zanlısı olduğu belirtilen bir kişiyi Kopenhag'da vurarak öldürdü. Polis sözcüsü Torben Mölgaard Jensen büyük ihtimalle olayın tek başına hareket eden bir saldırganın işi olduğunu tahmin ettiklerini kaydetti.

2007 yılında Muhammed Peygamber karikatürü çizerek tartışma yaratan İsveçli karikatürist Lars Vilks de konferansın katılımcıları arasındaydı. Vilks şimdiye kadar bu nedenle birçok kez ölüm tehdidi almıştı.

Paris'te geçen ay karikatür dergisi Charlie Hebdo'ya ve Yahudilerin işlettiği koşer markete düzenlenen saldırılarda da 17 kişi can vermişti.