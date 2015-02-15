Danimarka'da ikinci kâbus: Sinagog yakınındaki saldırıda 2 kişi yaralandı, polis saldırganı vurdu

Danimarka'da Kopenhag Sinagogu yakınında ateş edildi, 3 kişi yaralandı. Polis, sinagog saldırganının başından vurularak öldürüldüğünü belirtti. Akşam saatlerinde de Kopenhag'da bir saldırgan, Charlie Hebdo toplantısını basmıştı. Saldırıda bir sivil hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı. Polis iki olay arasındaki bağlantının araştırıldığını belirtti.

Danimarka polisi, Kopenhag Sinagogu yakınında yapılan saldırıda iki polisin yaralandığını, saldırganın başından vurularak öldürüldüğünü açıkladı. Polis, olayın kafeye yapılan saldırıyla bağlantısı olup olmadığını henüz söyleyemeyeceklerini belirtti.

Danimarka kanalı TV2 ise yakındaki Norreport metro ve tren istasyonunun tahliye edildiğini bildirdi.

Charlie Hebdo toplantısına saldırı

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da, ifade özgürlüğünün tartışıldığı bir toplantı sırasında düzenlenen silahlı saldırıda üç polisin yaralandığı, bir sivilin de hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Kopenhag'ın Osterbo bölgesindeki Krudttoenden isimli caz kafeye düzenlenen saldırının saat 16.00 öncesinde siyah giyimli bir kişi tarafından gerçekleştirildiği, nedeninin ise henüz belirlenemediği kaydedilmişti.

Toplantıya konuşmacı olarak katılan Fransa'nın Kopenhag Büyükelçisi François Zimeray, olay esnasında sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada kendisinin ve Hazreti Muhammed'i konu alan karikatürler çizmesi nedeniyle tepki toplayan karükatürist Lars Vilks'ın yaralanmadığını duyurmuştu.

Toplantının sıkı güvenlik önlemleri altında yapıldığı, binaya girenlerin de aramaya tabi tutulduğu bildirilmişti.