Danimarka polisi: Saldırgan sabıkalıydı

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da ifade özgürlüğü konferansı ve bir sinagoga saldıran kişinin 22 yaşında ve Danimarka doğumlu olduğu belirtildi. Sinagoga beş kilometre mesafedeki Norrebro bölgesinde polis tarafından vurularak öldürülen şüphelinin bir süredir de polisin radarında olduğu ifade edildi.

Polis, yakalamaya çalıştıkları şüphelinin kendilerine ateş açması üzerine vurulduğunu söyledi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, kimliği henüz teyit edilemeyen saldırgan bir film yönetmenini ve sinagog korumasını öldürüldü, çatışmada beş polis memuru da yaralandı.

Saldırıyı tek başına düzenlediği düşünülen kişinin daha önce de suç çeteleriyle bağlantılı olduğu ve karıştığı silahlı şiddet olaylarından da sabıkası bulunduğu belirtildi.

Emniyet yetkilisi Thorkild Fogde, "Şüpheli polis müdahalesinde vurularak öldürüldü, silahlıydı" dedi.

Danimarka medyası saldırganın isminin Ömer el Hüseyin olduğunu duyursa da polis henüz şüphelinin kimliğini açıklamadı.