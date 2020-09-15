Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser tek celsede boşandı

Sosyal medya hesabından boşanma kararı aldıklarını duyuran Damla Ersubaşı, geçtiğimiz günlerde eşi Mustafa Can Keser'e boşanma davası açmıştı. Keser'in 2017 yılında Damla Ersubaşı ve kendi kardeşi Alev Keser'i darp ettiği hatta mahkemelik olduğu öğrenilmişti. Keser şiddet iddialarını kabul etmiş ve pişman olduğunu dile getirmişti.

Kardeşinden şikayetçi olan Alev Keser, "Damla'nın üzerine yürüdü, ben de ona zarar vermesini önlemek için önüne geçtim. Bizi 3.5 saat öldürme maksadıyla dövdü, kafamıza kül tablaları ile vurdu. Olay yüzünden hâlâ psikolojim düzelmedi. Davaya katılma talebim var, kardeşim cezalandırılsın" ifadesini kullanmıştı.

Ersubaşı, bu olayın ardından eşi hakkında 2 ay süreyle koruma kararı aldırmıştı. Çiftin boşanma davası bugün görüldü.

Günaydın'dan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; evliliklerini sonlandırma kararı alan iki kız çocuğuna sahip olan çift, bugün Çağlayan Adliyesi'ndeki Aile Mahkemesi'nde anlaşmalı olarak boşandı.

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