Damla Ersubaşı, boşanma aşamasında olduğu Mustafa Can Keser’e karşı koruma kararı aldırdı

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div class="nd-article">\n<p class="nd-article__spot">Oyuncu <strong>Damla ErsubaşI</strong>, boşanma aşamasında olduğu <strong>Mustafa Can Keser</strong>’e karşı iki ay süreyle koruma kararı aldırdı.</p>\n</div>\n<div class="social-bar-v2-column"><nav class="social-bar-v2">\n<p>Geçtiğimiz günlerde, boşanma haberini duyuran Ersubaşı Mustafa Can Keser'in kız kardeşi<strong> Alev Keser'</strong>in, üç yıl önce Mustafa Can Keser tarafından darp edildiği ortaya çıkmıştı. Keser, söz konusu iddiaları kabul etmişti.</p>\n<div class="section-container-content">\n<div class="nd-redirect-box type-2">\n<p>Günaydın'dan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; boşanma kararı alan ünlü çiftin davası açıldı. 27 yaşındaki oyuncu, eşi Mustafa Can Keser'e karşı iki ay süreyle iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi için Aile Mahkemesi'nden koruma kararı aldırdı.</p>\n<div class="nd-dfp-wrapper">\n<div id="medyanet/9927946/milliyet/cadde/body_300x250_1" class="dfp" data-lazy="true" data-platform="desktop" data-size="[300,250]" data-size-mapping="[1200, 100]: [300, 250]|[992, 100]: [300, 250]|[768, 100]:[300, 250]|[0, 0]: []" data-google-query-id="CIGygJCco-sCFdaXdwodE4cJpQ" data-ad-height="250" data-ad-width="300">\n<p>Koruma kararı alınan boşanma davasında aynı zamanda gizlilik kararı aldırıldı.</p>\n</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</nav></div>\n<p><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/oyuncu-damla-ersubasi-nin-bosanma-davasi-actigi-esi-mustafa-can-keser-den-siddet-gordugune-iliskin-ifadesi-ortaya-cikti,896434" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Oyuncu Damla Ersubaşı'nın boşanma davası açtığı eşi Mustafa Can Keser'den şiddet gördüğüne ilişkin ifadesi ortaya çıktı</a></strong></p>\n<p> </p>\n</body>\n</html>