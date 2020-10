Damla Ersubaşı, boşanma aşamasında olduğu Mustafa Can Keser’e karşı koruma kararı aldırdı

Geçtiğimiz günlerde, boşanma haberini duyuran Ersubaşı Mustafa Can Keser'in kız kardeşi Alev Keser'in, üç yıl önce Mustafa Can Keser tarafından darp edildiği ortaya çıkmıştı. Keser, söz konusu iddiaları kabul etmişti.

Günaydın'dan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; boşanma kararı alan ünlü çiftin davası açıldı. 27 yaşındaki oyuncu, eşi Mustafa Can Keser'e karşı iki ay süreyle iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi için Aile Mahkemesi'nden koruma kararı aldırdı. Koruma kararı alınan boşanma davasında aynı zamanda gizlilik kararı aldırıldı.