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Damla Ersubaşı, boşanma aşamasında olduğu Mustafa Can Keser’e karşı koruma kararı aldırdı

18 Ağustos 2020 00:53

Oyuncu Damla ErsubaşI, boşanma aşamasında olduğu Mustafa Can Keser’e karşı iki ay süreyle koruma kararı aldırdı.

TIKLAYIN - Oyuncu Damla Ersubaşı'nın boşanma davası açtığı eşi Mustafa Can Keser'den şiddet gördüğüne ilişkin ifadesi ortaya çıktı

 

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