Oyuncu Damla Ersubaşı'nın boşanma davası açtığı eşi Mustafa Can Keser'den şiddet gördüğüne ilişkin ifadesi ortaya çıktı

Oyuncu Damla Ersubaşı'nın görümcesi Alev Keser ile birlikte üç yıl önce boşanma davası açtığı eşi Mustafa Keser tarafından darp edildiği ortaya çıktı. Keser, eşi ve kardeşini dövdüğünü itiraf edip ‘Pişmanım’ dedi. Şikayetçi olan kardeş Alev Keser ise, “Bizi öldürmek maksadıyla dövdü, başımıza kül tablasıyla vurdu. Kardeşimin cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

Sihirli Annem dizisiyle ünlenen ve son dönemde özel hayatında yaşadığı problemler ile gündeme gelen Damla Ersubaşı, dört yıllık eşi Mustafa Can Keser'e boşanma davası açtı. Geçen aylarda ikinci çocuğunu kucağına alan Ersubaşı, hamileliği döneminde ihanete uğradığı haberleriyle şoke olmuş, olay sonrası, "Boşanma var diyemem, olayı atlatmaya çalışıyoruz" demişti.

Günaydın'dan Gökhan Gökduman'ın haberine göre; Damla Ersubaşı'ya psikolojik şiddet uyguladığı iddia edilen gece kulübü işletmecisi Mustafa Can Keser'in, 2017 yılında eşini ve kız kardeşi Alev Keser'i darp ettiği ve mahkemelik olduğu ortaya çıktı.

Keser'in ofisinde yaşanan darp sonrası Ersubaşı'nın eşinden şikâyetçi olmadığı, görümcesi Alev Keser'in ise kardeşinin cezalandırılmasını istediği öğrenildi. Kardeşinin şikâyetinin ardından Keser, kasten yaralama suçundan 140 gün adli para cezasına çarptırılmış.

"Polisler geldi, kurtulduk ama ben kendisinden şikâyetçi değilim"

Oyuncu Damla Ersubaşı, darp olayıyla ilgili ifadesinde şunları anlattı:

"Eşime sürpriz yapmak için görümcemle sahibi olduğu gece kulübüne gittik. Ofisinde bizi dövdü. Polisler geldi, kurtulduk ama ben kendisinden şikâyetçi değilim."

"Kafamıza kül tablaları ile vurdu"

Kardeşinden şikâyetçi olan Alev Keser ise şöyle konuştu:

"Damla'nın üzerine yürüdü, ben de ona zarar vermesini önlemek için önüne geçtim. Bizi 3.5 saat öldürme maksadıyla dövdü, kafamıza kül tablaları ile vurdu. Olay yüzünden hâlâ psikolojim düzelmedi. Davaya katılma talebim var, kardeşim cezalandırılsın."

Keser suçunu kabul etmiş, "Pişmanım" demiş

Olay sonrası karakolda ifade veren Mustafa Can Keser'in ise suçunu kabul ettiği öğrenildi. Keser, "Ben gece kulübünde çalışıyorum, alkollüydüm. Eşimi ve kardeşimi darp ettim, pişmanım. Ama kül tablası ile vurmadım, elimle darp ettim" dedi.