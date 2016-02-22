Damacanalar tehlike mi saçıyor?

Cam şişlere oranla daha hesaplı olması nedeniyle tercih edilen 19 litrelik damacanalar tüketicilerin şikâyetlerine neden oluyor. Tüketiciler, damacanaların büyük çoğunluğunun hijyenik koşullarda dezenfekte edilmemesinden, küf ve pas kokmasından şikâyet ediyor.

Taraf’ta yer alan habere göre; Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı tüm denetimlere rağmen birçok firma, sağlıksız koşularda yaptığı üretimle halkın sağlığını tehlikeye atıyor. Şikâyetlerin çoğu, değişimi yapılan 19 litrelik damacanalardaki küf ve pas kokusunda yoğunlaşıyor. Bu şişelerin çoğunun hijyenik koşullarda dezenfekte edilmediği öne sürülüyor.

Tüketicilerin şikâyet yağdırdığı firmalar, yetersiz açıklama ve promosyon ürünlerle müşterileri ikna etmeye çalışıyor. En çok şikâyet alanlar arasında, merkezi Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bulunan sektörün en büyükleri arasında yer alan bir su üreticisi de var.

Şikayetvar.com adlı internet sitesinde yer alan şikâyetlerden bazıları şöyle:

“İstanbul Kartal Uğur Mumcu mahallesindeki Bim A.Ş.’den alışveriş sırasında ikili paketlenmiş su aldık eve geldiğimizde birisinin içerisinde tanımsız bir maddenin resimde ibraz ettiğim gibi yüzdüğünü fark ettim, gereğinin yapılmasını rica ederim.”

“19 lt damacana su alıyorum. 2 defadır pompamı çamaşır suyu ile dezenfekte etmeme rağmen pompanın borusu yoğun tutuyor. Artık kesinlikle almayacağım, önceki markamda böyle bir sorun olmamıştı.

“Tüketici olarak tüketilen suyun özellikleri yazması gerektiği halde damacana üzerinde ph değeri yazmamaktadır.”