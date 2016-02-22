T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Damacanalar tehlike mi saçıyor?

Tüketicilerin en çok şikâyet ettiği firmalar arasında merkezi Sapanca'da olan sektörün büyükleri arasında yer alan bir firma da var

22 Şubat 2016 14:21

Cam şişlere oranla daha hesaplı olması nedeniyle tercih edilen 19 litrelik damacanalar tüketicilerin şikâyetlerine neden oluyor. Tüketiciler, damacanaların büyük çoğunluğunun hijyenik koşullarda dezenfekte edilmemesinden, küf ve pas kokmasından şikâyet ediyor.

Taraf’ta yer alan habere göre; Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı tüm denetimlere rağmen birçok firma, sağlıksız koşularda yaptığı üretimle halkın sağlığını tehlikeye atıyor. Şikâyetlerin çoğu, değişimi yapılan 19 litrelik damacanalardaki küf ve pas kokusunda yoğunlaşıyor. Bu şişelerin çoğunun hijyenik koşullarda dezenfekte edilmediği öne sürülüyor.

Tüketicilerin şikâyet yağdırdığı firmalar, yetersiz açıklama ve promosyon ürünlerle müşterileri ikna etmeye çalışıyor. En çok şikâyet alanlar arasında, merkezi Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bulunan sektörün en büyükleri arasında yer alan bir su üreticisi de var.

Şikayetvar.com adlı internet sitesinde yer alan şikâyetlerden bazıları şöyle:

“İstanbul Kartal Uğur Mumcu mahallesindeki Bim A.Ş.’den alışveriş sırasında ikili paketlenmiş su aldık eve geldiğimizde birisinin içerisinde tanımsız bir maddenin resimde ibraz ettiğim gibi yüzdüğünü fark ettim, gereğinin yapılmasını rica ederim.”

“19 lt damacana su alıyorum. 2 defadır pompamı çamaşır suyu ile dezenfekte etmeme rağmen pompanın borusu yoğun tutuyor. Artık kesinlikle almayacağım, önceki markamda böyle bir sorun olmamıştı.

“Tüketici olarak tüketilen suyun özellikleri yazması gerektiği halde damacana üzerinde ph değeri yazmamaktadır.”

ETİKETLER

damacanasusağlıkşikayetsağlık bakanlığıgıdahijyendolum

İlgili Haberler

Damacana suda kanserojen madde

Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi tarafından hazırlanan ”Ambalajlı Su Raporu”na göre; 107 su markası, ulusal ya da uluslararası standartlardan bir veya birkaçına uygun değil

Damacana sulara sıkı denetim geliyor

Sağlık Bakanlığı, damacana suların üretiminden tüketiciye ulaşıncaya kadar her aşamada kontrolü sağlamak için yeni bir düzenleme hazırlığında

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24