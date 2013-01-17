Damacana suda kanserojen madde

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Ekonomi

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Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi tarafından hazırlanan ”Ambalajlı Su Raporu”na göre; 107 su markası, ulusal ya da uluslararası standartlardan bir veya birkaçına uygun değil

17 Ocak 2013 11:11

 

Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi Başkanı Kemal Özer, tarafından yapılan açıklamada , ”Ambalajlı Su Raporu”nun hazırlıklarına bir yıl önce başladıklarını, önce tüm markaları analiz etmek için Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi ile görüşmeler yaptıklarını ancak analizler için yüklü bir maliyet çıktığını belirtti.
Özer, ellerindeki mevcut verilere göre, su markalarının çoğunluğunun ulusal ya da uluslararası standartlara uymadığını ileri sürerek, rapora ilişkin şu bilgileri verdi:
”Tespit ettiğimiz bulgulara göre tam 107 su markası, bırakınız ideal değerleri ulusal ya da uluslararası standartlardan bir veya birkaçına bile uygun değildir. İncelediğimiz su markalarında yaklaşık olarak 30 çeşit kimyasal kirleticiye rastlanmıştır” dedi.
Kanserojen ”epikloridin” parametresine bakıldığında 83 su markasının EPA’nın öngördüğü değerlere uygun olmadığını, bunlardan birinin izin verilen sınırın tam 100 katı değeriyle yönetmeliğe, AB ve Dünya Sağlık Örgütü’nün kriterlerine de uymadığını aktaran Özer, “İncelediğimiz 3 su markası ise dünyadaki hiçbir standarda uymamaktadır” dedi.

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