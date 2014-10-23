Daily Telegraph: El Kaide'den IŞİD'e çağrı

El Kaide'ye yakınlığıyla bilinen El Nusra Cephesi'nden Ebu Ömer Akidi'nin kamuya bir açıklama yaptığı ve "Amerikalı rehine Abdürrahim Kassig'in kendisini ve diğer cihatçıları tedavi eden doktor olduğu" belirtildi. Daily Telegraph Gazetesi'nde yer alan habere göre, bazı IŞİD üyelerinin "Amerika'nın hala bombardımana devam ettiğine ve Kassig için verilen sürenin dolduğuna" dair Twitter'da paylaşımlarda bulunduğu belirtildi. Gazete, Müslümanlığa geçen Kassig'in öldürüleceği tehdidinin bazı cihatçılar arasında rahatsızlık yarattığını ve bazılarının Kassig'e destek için çağrıda bulunduklarını yazdı.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Akidi'nin şu ifadeleri kullandığı öne sürüldü:

"Kassig, rejim bombardımanı devam ederken çok başarılı ameliyatlar gerçekleştirdi."

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Akidi, kendisini ameliyat eden Kassig'in, vücuduna saplanan bir şarapnel parçasını da başarıyla çıkardığını söyledi. Açıklamada ayrıca Amerikalı rehinenin, Deyr ez-Zor bölgesi lideri Ebu Duhan da dahil başka cihatçıları da tedavi ettiği kaydedildi. El Nusra Cephesi'nin aslında IŞİD'le rakip olduğu belirtilen haberde, Amerikan bombardımanının iki örgütü yeniden yakınlaştırdığı öne sürüldü. Gazete, 26 yaşındaki Abdürrahman Kassig'in Suriye'de yardım çalışmaları sürdürürken 1 Ekim 2013'te IŞİD tarafından kaçırıldığını yazdı.

Örgüt son olarak İngiliz rehine Alan Henning'in başını kestikleri bir video yayımlamış, videonun sonunda Amerikalı rehine Abdülrahman Kassig'i öldürmekle tehdit etmişti. Suriye'de yardım çalışmalarına katılan Kassig, sonradan Müslüman olarak "Peter" olan ismini "Abdürrahman" olarak değiştirmişti.