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Dünya
Deutsche Welle

'Alman rehineler serbest'

Filipinler’de Ebu Seyyaf terör örgütü militanları, bir radyo kanalına yaptıkları açıklamada, iki Alman rehineyi serbest bıraktıklarını bildirdi.

17 Ekim 2014 20:11

Yerel bir Filipinler radyo kanalına göre, kaçırılan iki Alman rehine serbest. DXRZ adlı radyo kanalı,
Ebu Seyyaf örgütünün bir sözcüsüyle yaptığı röportaja yer verdi. Kendini Ebu Rami olarak
nitelendiren sözcü, “Fidye parasını aldık“ dedi.

Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Yelken yapmak için Filipinler'e giden biri 72, diğeri 55 yaşındaki iki Alman geçen nisan ayında
kaçırılmıştı. Rehinelerin şu ana dek Sulu vilayetinin güneyindeki Jolo adasında tutuldukları sanılıyor.

İnternet üzerinden bir video yayınlayan Ebu Seyyaf isimli terör örgütü, Almanya'nın IŞİD ile
mücadeleye destek vermekten vazgeçmesini ve 10 Ekim'e kadar da kendilerine 4 milyon 300 bin
euro fidye ödenmesini talep etmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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