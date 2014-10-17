'Alman rehineler serbest'

Yerel bir Filipinler radyo kanalına göre, kaçırılan iki Alman rehine serbest. DXRZ adlı radyo kanalı,

Ebu Seyyaf örgütünün bir sözcüsüyle yaptığı röportaja yer verdi. Kendini Ebu Rami olarak

nitelendiren sözcü, “Fidye parasını aldık“ dedi.

Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Yelken yapmak için Filipinler'e giden biri 72, diğeri 55 yaşındaki iki Alman geçen nisan ayında

kaçırılmıştı. Rehinelerin şu ana dek Sulu vilayetinin güneyindeki Jolo adasında tutuldukları sanılıyor.

İnternet üzerinden bir video yayınlayan Ebu Seyyaf isimli terör örgütü, Almanya'nın IŞİD ile

mücadeleye destek vermekten vazgeçmesini ve 10 Ekim'e kadar da kendilerine 4 milyon 300 bin

euro fidye ödenmesini talep etmişti.