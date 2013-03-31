Daily Star: Kürtler ÖSO ile birlikte hareket ediyor

Suriye’deki iç savaş başladığından beri hem rejime hem de muhalefete karşı eşit mesafede duran PYD’ye bağlı silahlı grup YPG’nin, Halep’te Özgür Suriye Ordusu ile birlikte hareket etmeye başladığı iddia edildi.

Daily Star'ın, The Aleppo Media Center'a bağlı "aktivist" Muhammed Said'e dayandırığı haberde, ÖSO militanlarının Kürtlerin yoğunlukla yaşadığı ve PYD'ye bağlı Kürt Silahlı Güçleri YPG'nin kontrolündeki Şeyh Maksud Mahallesi'ne girdiği belirtildi.

Öte yandan, ÖSO'nun kontrol ettiği bölgenin yakınında ikamet eden Hıristiyan ve Ermenilerin evlerini boşaltmaya başladığı, yine bölgede, "ÖSO ile PYD'nin anlaştığı" söylentileri yayılmış durumda.