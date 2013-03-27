Suriye muhalefeti: Patriotlar bizi de korusun

Suriye muhalefeti Katar'da yapılan Arap Birliği zirvesinde Türkiye'deki Patriot savunma sistemlerinin kendilerini de korumasını istedi.

Koalisyon Başkanı Hatib, toplantıda yaptığı konuşmasında Suriye halkının özgürlüğün bedelini kanıyla ödediğini ifade etti.

Hatib, Suriye'de krizin çözülmesinde ABD'den daha büyük bir rol oynamasını ve ülkenin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgeleri korumak için Patriot füzeleri göndermesini istedi.

Dün istifa eden ancak istifası kabul edilmeyen Hatib, "ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'den, Patriot füzelerinin kapsama alanının Suriye'nin kuzeyini de içine alacak şekilde genişletilmesini istedim. O da talebi inceleyeceği sözünü verdi" dedi.

Hatib NATO'dan savaşmasını değil, halkı korumasını istediklerini vurguladı.

Reuters Haber Ajansı ise, adını vermek istemeyen bir NATO yetkilisinin, "NATO'nun Suriye'ye askeri müdahalede bulunma niyeti yok" dediğini aktardı.

Suriye Ulusal Koalisyonu, Katar'daki Arap Birliği zirvesinde Suriye'nin resmi temsilcisi olarak yer aldı.

Zirveyi yöneten Katar Emiri Şeyh Hamad Bin Halife El Tani, iki gün sürecek olan toplantının açılışında Suriye'yi temsil etmek üzere koalisyonu davet etti.

Arap liderler, Emir'in daveti üzerine Suriye'nin resmi koltuğuna doğru yönelen Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Ahmet Muaz El Hatib ile muhalefetin yeni seçtiği Başbakan Gassan Hitto'yu alkışlarla karşıladı.

Suriye bayrağının yerine muhalefetin kullandığı bayrak yerleştirildi.

Muhalefetin zirveye davet edilmesi kararı Şam yönetimini öfkelendirdi. Resmi El Sevra gazetesinde, "Arap Birliği, Suriye'nin çalınan koltuğunu haydut ve eşkiyalara devretti" denildi.

Arap Birliği, Kasım 2011'den bu yana Beşar Esad hükümetinin toplantılara katılmasına izin vermiyor.



BBCTürkçe