Suriye'de muhalefet ve PYD, Irak'ta da peşmerge ile Irak ordusu çatıştı

Kuzey Irak'ta Kürt Bölgesel Yönetimine bağlı peşmergeler ile merkezi Irak hükümeti güçleri arasında dün Tigrit kentinde çatışma çıktı. Çatışmada bir sivilin yanısıra 12 Irak asker yaşamını yitirdi. Suriye'de ise Sünni-Arap kökenli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ve bölgedeki Kürt grup olan PYD arasında yaşanan çatışmada 20 kişi öldü onlarca kişi yaralandı.

Peşmerge ile Irak ordusu çatıştı

Irak'ta merkezi hükümet ile Kuzey Irak'taki Bölgesel Kürt Yönetimi arasında bir süredir yaşanan gerginlik bu akşam saatlerinde kanlı çatışmalara dönüştü.

Irak merkezi ordusuna bağlı askerlerin Kuzey Irak bölgesinin çevresini kuşatması üzerine Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin talimatıyla harekete geçen peşmergeler, bölgeye merkezi hükümetin askerlerini sokmamak için önlem aldı.

Merkezi hükemete bağlı Tigrit kenti yakınlarında bu akşam saatlerinde peşmegelerle, Irak merkezi hükümetininin özel görevlendirdiği Dicle Birlikleri arasında çatışma yaşandı. Çatışmada 1 sivil ile merkezi hükümete bağlı 12 askerin öldüğü öğrenildi.

Irak merkezi hükümeti ile Bölgesel Kürt yönetimi arasında günlerdir süren gerginliğin Kerkük'ten kaynaklandığı belirtildi. 140'ıncı maddeye göre Kerkük'ün demograif yapısı nedeniyle Kürt bölgesi veya Irak merkezi hükümetine mi bağlanacağıyla ilgi tartışmalar üzerine merkezi hükümetinin olası bir nüfus sayımına sıcak bakmadığı için Dicle Birliklerini Kürt bölgesine kaydırdığı belirtildi.

Türk birliklerinin çıkarılmasını istemişlerdi

Bağdat yönetimi ile Bölgesel Kürt yönetimi arasında Peşmergelerin merkezi hükümete bağlanması yönünde tartışma yaşanmıştı. Bu tartışma sırasında merkezi hükümet Türk askeri birliklerinin Kürt bölgesinden çıkarılmasını istemesine, Kürt yönetimi sessiz kalmıştı.

Suriyeli muhaliflerle Kürtler arasındaki çatışma

Suriye'nin kuzeyindeki Kürt bölgelerinin en güçlü grubu Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı ile Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı oldukları öne sürülen gruplar arasında yeniden çatışmalar yaşandığı bildirildi.

Bölgeden gelen haberlere göre, çatışmaların sonuncusu Şanlıurfa'ya bağlı Ceylanpınar'ın sınır komşusu Rasulayn kasabası ve çevresinde, Kürt nüfusun yoğunlukta olduğu bölgelerde silahlı güvenlik güçleri olarak addedilen Halk Savunma Birlikleri (YPG) ile silahlı Arap çeteler arasında yaşanıyor.

Anadolu Ajansı, bayrak asmak isteyen PYD üyeleri ile buna izin vermeyen ÖSO mensupları arasında meydana gelen çatışmalarda PYD bölge sorumlusunun öldürüldüğünü ve iki taraftan en az 20 kişinin yaralandığını aktardı. Avrupa merkezli, Kürtçe yayın yapan Ronahi TV bölge muhabiri Berfin Hezil, BBC Türkçe'ye çatışmaların sabah saatlerinde bölgede bulunan silahlı muhalif grupların Rasulayn girişindeki Kürt bayrağını indirmeye çalışmasıyla başladığını söyledi.

Reuters haber ajansı silahlı muhalif gruplar ile Kürt gruplar arasında yaşanan çatışmalardan kaçan yüzlerce ailenin dün Türkiye sınır girişinde toplandığını bildirdi.

Rasulayn geçtiğimiz haftalarda muhalifler ile Suriye ordusu arasında yaşanan çatışmalar ve Türkiye tarafından çıplak gözle izlenebilen hava bombardımanlarıyla sıkça gündeme gelmişti.

Cenaze, esir değişimi

Gazeteci Hezil, Kürtçe adı Serekani olan Rasulayn Meclis Başkanı olarak tarif ettiği Abid Halil'in çatışmalarda hayatını kaybettiğini de doğruladı.

Berfin Hezil, iki grubun dün gece yarısı itibarıyla çatışmayı sonlandırdıklarını ve "YPG'nin silahlı gruplara ait 15 cenazeyi teslim ettiğini" belirtti.

Hezil cenazelerin teslim edilmesi karşılığında, ÖSO adına savaştığını savunan Arap grupların "esir olarak tuttukları iki YPG üyesini de serbest bıraktığını" söyledi.

PYD Türkiye'yi suçladı

AFP haber ajansı PYD Eş Başkanı Salih Müslim'in zaten "güvenli" olan bir bölgeye muhaliflerin girmesini eleştirdiğini aktardı.

AFP Müslim'in "Kürt bölgeleri Şam, Hama ve Humus'tan binlerce mülteciye güvenli alan sağlıyor. ÖSO ile çatışmak istemiyoruz ancak bugün Rasulayn'daki olayı provoke eden üyeleri, emirleri Türkiye'den alıyor." ifadelerine yer verdi.

Kürt güçleri Suriye'de Beşar Esad yönetimine karşı ayaklanmalar başladığından bu yana titiz bir şekilde hem hükümete hem de muhalefet gruplarına mesafeli durmayı başarmıştı.

Ancak Ekim ayının başından bu yana Suriye'nin kuzey bölgelerinde Kürtlerin yoğunlukla yaşadığı bölgelerde otorite iddia eden Kürtler ile ÖSO'ya bağlı Arap-Sünni ağırlıklı silahlı gruplar zaman zaman çatışıyor.

PYD yönetimi, kendilerini Suriye'de halk devriminin bir parçası olarak gördüklerini, ancak kendi bölgelerinde ne rejim güçlerini, ne de ÖSO gruplarını istediklerini söylüyor.

Bu arada Anadolu Ajansı'na konuşan Yerel Kürt Komiteleri üyesi Behzat Yusuf ise, PYD'yi Esad rejimiyle birlikte hareket etmekle suçluyor.

Yusuf, PYD'yi Esad'ın himayesinde Kürtleri ezmekle suçluyor ve "Rasulayn'daki çatışma Araplarla Kürtler arasında değil, Arap ve Kürt muhaliflerle, yıllardır Esad'ın himayesinde Kürtleri ezen PYD arasında yaşanmaktadır.'' diyor.