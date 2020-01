Daha uzun yaşamanın sırrı!

Kitap okumanın insan üzerindeki sayısız faydasına bir yenisi daha eklendi. Araştırmalara kitap okumak insan ömrünü uzatıyor.

SabitFikir'in The New York Times'dan referans verdiği haberine göre, Yale Üniversitesi Halk Sağlığı Bölümü’nün son araştırmasına göre kitap okumak insan ömrünü uzatıyor. 3635 denek üzerinde yapılan araştırmalara göre, günde yaklaşık yarım saat kadar kitap okuyan kişiler hiç kitap okumayanlara göre ortalama 2 yıl daha uzun yaşıyor.

Yine aynı araştırmaya göre kadınlar, yüksek öğrenim görmüş kişiler ve yüksek gelire sahip kişiler kitap okumaya daha yatkın oluyor.