Sabahattin Ali’nin seçme öyküleri yeniden hayat buldu

Usta yazarları Sedat Girgin’in çizgileriyle buluşturmaya devam eden Yapı Kredi Yayınları; Yaşar Kemal ve Nazım Hikmet’ten sonra Sabahattin Ali’nin seçme öyküleri de Girgin’in çizimleriyle hayat verdi.

ArtfulLiving'in haberine göre, edebiyatımızın en önemli yazarlarından biri olan ve kitaplarıyla bizlere insanın binbir yüzünü anlatan ve anlatmaya devam eden Sabahattin Ali'nin, Doğan Kardeş dizisinde 'Üç Öykü ' başlığıyla yayımlanan eserinde, Ali’nin ‘Arabalar Beş Kuruşa’, ‘Ayran’ ve ‘Sırça Köşk’ öyküleri yer aldı.

“Karanlıktan, yüzünü kamçılayan kar ve rüzgârdan, dizlerine sıçrayan çamurdan ve duyduğu seslerden korkuyordu. Açlığı, sıska kardeşlerinin korkunç gözlerini, yorgunluğunu unutmuştu. Bir an evvel köye varmak, ocakta küllenen bir odun parçasıyla aydınlanan toprak dama girmek ve bir köşede saklanmak istiyordu. Ne yatmak, ne dinlenmek, sadece bir dört duvar arasında bulunmak… Bu geniş karanlıktan, bu seslerden kaçmak…” (Kitaptan)

Üç Öykü

Sabahattin Ali

Resimleyen: Sedat Girgin

Yapı Kredi Yayınları

8 TL