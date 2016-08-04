T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Sabahattin Ali’nin seçme öyküleri yeniden hayat buldu

Sabahattin Ali'nin kaleminden çıkan, ‘Arabalar Beş Kuruşa’, ‘Ayran’ ve ‘Sırça Köşk’ öyküleri Sedat Girgin’in çizgileriyle yeniden yayımlandı

04 Ağustos 2016 02:50

Usta yazarları Sedat Girgin’in çizgileriyle buluşturmaya devam eden Yapı Kredi Yayınları; Yaşar Kemal ve Nazım Hikmet’ten sonra Sabahattin Ali’nin seçme öyküleri de Girgin’in çizimleriyle hayat verdi.

ArtfulLiving'in haberine göre, edebiyatımızın en önemli yazarlarından biri olan ve kitaplarıyla bizlere insanın binbir yüzünü anlatan ve anlatmaya devam eden  Sabahattin Ali'nin,  Doğan Kardeş dizisinde 'Üç Öykü ' başlığıyla yayımlanan eserinde, Ali’nin ‘Arabalar Beş Kuruşa’, ‘Ayran’ ve ‘Sırça Köşk’ öyküleri yer aldı. 

“Karanlıktan, yüzünü kamçılayan kar ve rüzgârdan, dizlerine sıçrayan çamurdan ve duyduğu seslerden korkuyordu. Açlığı, sıska kardeşlerinin korkunç gözlerini, yorgunluğunu unutmuştu. Bir an evvel köye varmak, ocakta küllenen bir odun parçasıyla aydınlanan toprak dama girmek ve bir köşede saklanmak istiyordu. Ne yatmak, ne dinlenmek, sadece bir dört duvar arasında bulunmak… Bu geniş karanlıktan, bu seslerden kaçmak…” (Kitaptan)

 

Üç Öykü

Sabahattin Ali

Resimleyen: Sedat Girgin

Yapı Kredi Yayınları

8 TL

 

 

ETİKETLER

Sabahattin AliÜç ÖyküSedat GirginYaşar KemalNazım Hikmet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24