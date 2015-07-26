İstanbul'da 6 PKK'lı karakola girmeden yakalandı

İstanbul Esenyurt Merkez Karakolu'na tabanca, molotof kokteyli ve havai fişek rampalarıyla girmeye çalışan, üzerlerinde PKK'nın dağ kadrosunun giydiği kıyafetler bulunan 6 PKK'lı son anda yakalandı.

Çetin Aydın'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre, akşam saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, 6 kişi, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Alınan bir istihbarat üzerine karakola girmeden yakalanan 6 kişinin TSK'nın PKK kamplarını bombalamasına misillemede bulunmak amacıyla eylemi planladıkları iddia edildi.