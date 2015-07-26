T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul'da 6 PKK'lı karakola girmeden yakalandı

Üzerlerinde PKK'nın dağ kadrosunun giydiği kıyafetler bulunan 6 PKK'lı İstanbul'da yakalandı

26 Temmuz 2015 12:59

İstanbul Esenyurt Merkez Karakolu'na tabanca, molotof kokteyli ve havai fişek rampalarıyla girmeye çalışan, üzerlerinde PKK'nın dağ kadrosunun giydiği kıyafetler bulunan 6 PKK'lı son anda yakalandı.

Çetin Aydın'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre, akşam saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, 6 kişi, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Alınan bir istihbarat üzerine karakola girmeden yakalanan 6 kişinin TSK'nın PKK kamplarını bombalamasına misillemede bulunmak amacıyla eylemi planladıkları iddia edildi.

ETİKETLER

istanbulesenyurtpkkpolisyakalandı

İlgili Haberler

Şanlıurfa'da iki polisin şehit olduğu silahlı saldırıyı PKK üstlendi!

Hayatını kaybeden iki polisin kimlikleri tespit edildi

TSK'nın hava operasyonunda PKK yöneticisi Şervan Varto hayatını kaybetti

Şervan Varto, PKK'nın askeri kanatı HPG'nin komuta konseyi üyesiydi

PKK yol kesmek istedi jandarma müdahale etti

Bingöl-Erzurum Karayolu'nu ulaşıma kapatarak eylem yapmak isteyen PKK'lılar jandarmanın gelmesiyle olay yerinden uzaklaştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24