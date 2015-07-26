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PKK yol kesmek istedi jandarma müdahale etti

Bingöl-Erzurum Karayolu'nu ulaşıma kapatarak eylem yapmak isteyen PKK'lılar jandarmanın gelmesiyle olay yerinden uzaklaştı

26 Temmuz 2015 01:42

Bingöl-Erzurum Karayolu'nu ulaşıma kapatarak eylem yapmak isteyen PKK'lılar, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle olay yerinden uzaklaştı.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, yasa dışı eylem hazırlığında olan 7-8 kişilik terör örgütü PKK mensubunun saat 16.55'te Bingöl-Erzurum Karayolu Hacılar köyü mezarlığı önünde karayolunu ulaşıma kapatmak istedikleri belirtildi.

Terör örgütünün vatandaşların seyahat özgürlüğünü kısıtlamaya çalıştığı sırada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin müdahalesiyle olay yerinden kaçtıkları ifade edilen açıklamada, bu tür eylemlere anında müdahale edileceği ve fırsat verilmeyeceği de kaydedildi.

 

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