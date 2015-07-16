D-Smart CEO'sundan Arda Turan'a tavsiye

Arda Turan’ın Barcelona’ya transferini köşesine taşımasının ardından D-Smart CEO’su Ali Güven’den milli oyuncuya yönelik tavsiyeler içeren bir e-posta aldığını yazan Star yazarı Özay Şendir, Güven’in “Arda’nın bir seçim yapması ve odaklanması gerekir” dediğini aktardı.

Şendir, yazısında “Tavsiyeler kısmında da Arda’ya İngilizce, Katalanca ve İspanyolca’yı iyi öğrenmesi, Katalan kültürüne balıklama dalmasını öğütlüyor Ali Güven. Cruyff’un oğlunun adını ünlü bir Katalan azizinden aldığından başlayıp, Puyol’un 17 yıl Barselona’da oynaması gibi önemli örnekleri de sıralıyor” ifadelerine yer verdi.

Şendir şöyle devam etti:

Ve gelelim en önemli kısıma... Büyük işler başardığınızda düşmanınız da çok olur ya, Ali Güven Arda’ya bu durumu Fatih Hoca’nın Milan tecrübesi üzerinden anlatmış. O dönem Fatih Hoca’nın kuyusunu kazmak için yapılanları sıralayan Ali Güven, Arda’nın yerine kendi oyuncusunu getirmek isteyen menejerlerden, medyaya kadar tüm gözlerin üzerinde olacağını anlatmış.

Özay Şendir’in Star gazetesinin bugünkü (16 Temmuz 2015) nüshasında, “Bir CEO’dan Arda’ya mesajlar...” başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Arda’nın Barselona’ya transferine dair Rüştü’nün tecrübelerine bakmak gerekir diye yazmıştım önceki gün. Bir sürü tepki geldi yazıya. Kasımpaşa ve Milli Takım formalarını giyen babam aradı mesela, Barselona forması giyen ilk Türk futbolcu Şeref Has aslında dedi.

Sonra Şeref Has’ın ağabeyi Mehmet Ali Has’ın, Lefter’le ters düşüp Fenerbahçe’den ayrıldığını ama kardeşinin Fenerbahçe forması giymeye devam ettiğini anlattı.

Sonra D-Smart CEO’su Ali Güven’in uzun maili geldi. Ali Güven adının yanına bir parantez açmam lazım, “Ben CEO’yum” havası atan biri değildir aksine yurt dışında milyonlarca dolarlık iş yaparken, en ufak abone şikayeti için tüm ekibini harekete geçiren biridir.

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Ali Güven, Arda’nın Barselona’ya transferinden duyduğu gururla başlamış mesajına. Sonra yurt dışına giden diğer Türk futbolculardan örnekler almış Tugay ve Nihat’ın gittikleri ülkelerin dilini ve kültürünü öğrendiklerine dikkat çekmiş.

Sonra kendi İtalya’da aklı İstanbul’da kalan Hakan Şükür ve hüsranla biten diğer örnekleri sıralamış. Sadece futbolda değil ABD’ye okumaya giden arkadaşlarının durumundan ve kültüre, dile sahip olup olmama tercihinin sonuçlarından bahsetmiş.

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Gelelim mesajın en önemli bölümlerine. “Arda’nın bir seçim yapması ve odaklanması gerekir” diyor Ali Güven.

Sonra da odaklanmaya engel gördüğü sık Türkiye ziyaretleri, Arda üzerinden prim yapan kimi hanımlar, tavla ve play-station partileri gibi yaşanmış örnekleri sıralıyor. Tavsiyeler kısmında da Arda’ya İngilizce, Katalanca ve İspanyolca’yı iyi öğrenmesi, Katalan kültürüne balıklama dalmasını öğütlüyor Ali Güven. Cruyff’un oğlunun adını ünlü bir Katalan azizinden aldığından başlayıp, Puyol’un 17 yıl Barselona’da oynaması gibi önemli örnekleri de sıralıyor. Bir yolunu bulup mesajın tamamını Arda’ya ileteceğim zaten ama bu kısımları almasam olmayacaktı.

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Ve gelelim en önemli kısıma... Büyük işler başardığınızda düşmanınız da çok olur ya, Ali Güven Arda’ya bu durumu Fatih Hoca’nın Milan tecrübesi üzerinden anlatmış. O dönem Fatih Hoca’nın kuyusunu kazmak için yapılanları sıralayan Ali Güven, Arda’nın yerine kendi oyuncusunu getirmek isteyen menejerlerden, medyaya kadar tüm gözlerin üzerinde olacağını anlatmış.

Futbol bir yere kadar sahada oynanır ama belirli seviyenin üzerine çıktınız mı, sahadaki 90 dakika değil tüm yaşantınızla gözler önünde olursunuz. D-Smart CEO’su Ali Güven’in yılların kazandırdığı tecrübeden damıtarak yazdıklarından kendi adıma da bir sürü ders çıkarttım.

Arda’nın en büyük şanslarından birisi tüm Türkiye’nin duaları ve dikkatinin onunla olması. Eğer bir CEO, Arda için önce beynini sonra klavyesini meşgul ediyorsa bu son derece önemlidir. Bunca yıl Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında yöneticilik yapmış biri olarak Arda’ya ben de bir hatırlatmada bulunmak isterim.

Dalkavuklarla dostlar arasında çok belirgin bir fark vardır. Dalkavuklar her kararını koşulsuz desteklediğini söyler, dostlar, sana zarar vermesi muhtemel kararlarına itiraz ederler...