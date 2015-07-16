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Spor

FIFA, Arda Turan'ın hazırlık maçlarında da forma giymesini yasakladı

Barcelona'nın transfer yasağı nedeniyle resmi maçlarda Ocak ayına kadar forma giyemeyecek Arda Turan için FIFA, hazırlık maçlarını da yasakladı

16 Temmuz 2015 01:04

Barcelona'nın transfer yasağı nedeniyle Ocak ayına kadar resmi maçlarda forma giyemeyecek olan Arda Turan'a bir kötü haber daha geldi. FIFA Katalan ekibinin transfer yasağınn hazırlık maçlarında da geçerli olduğuna hükmetti. 

Her yıl sezon başlamadan önce geleneksel olarak Nou Camp Stadı'nda gerçekleştirilen Joan Gamper turnuvasında oyuncunun oynayıp oynayamayacağına dair FIFA'ya başvuruda bulunuldu. Ayrıca kulübün Amerika turu ve İtalya'da oynayacağı maçlarla ilgili de görüş istendi.

İki yeni transfer  Arda Turan ve Aleix Vidal'in durumlarının sorulduğu FIFA, Katalan ekibine şok bir cevap verdi. Resmi maçlarda yeni yıla kadar forma giyemeyecek oyuncuların, Barcelona'nın kayıtlı futbolcuları olmadıkları gerekçesiyle, resmi niteliği bulunmayan bu maçlarda da oynayamayacakları cevabı verildi.  

İtalya'da Fiorentina, İspanya'da Roma gibi ekiplere karşı oynanacak maçlara Arda'nın yeni takımına uyum sağlaması açısından, oldukça önemli gözüyle bakılıyordu.

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