Arda Turan'a Barcelona'nın hazırlık maçlarında da oynama yasağı mı getirildi?

Barcelona'nın içinde bulunduğu transfer yasağı nedeniyle resmi maçlarda Ocak ayına kadar oynayamayacak olan Arda Turan'ın FIFA'nın kararıyla hazırlık karşılaşmalarına da oynamasının yasaklandığı öne sürüldü.

Milliyet'te yer alan habere göre, Arda'nın her yıl sezon başlamadan önce geleneksel olarak Nou Camp Stadı'nda gerçekleştirilen Joan Gamper turnuvasında oyuncunun oynayıp oynayamayacağına dair FIFA'ya başvuruda bulunuldu. Ayrıca kulübün Amerika turu ve İtalya'da oynayacağı maçlarla ilgili de görüş istendi.

İki yeni transfer Arda Turan ve Aleix Vidal'in durumlarının sorulduğu FIFA, iddiaya göre Katalan ekibine resmi maçlarda yeni yıla kadar forma giyemeyecek oyuncuların, Barcelona'nın kayıtlı futbolcuları olmadıkları gerekçesiyle, resmi niteliği bulunmayan bu maçlarda da oynayamayacakları cevabı verdi.

İtalya'da Fiorentina, İspanya'da Roma gibi ekiplere karşı oynanacak maçlara Arda'nın yeni takımına uyum sağlaması açısından, oldukça önemli gözüyle bakılıyordu.