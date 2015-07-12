Barcelona'ya rekor bir bonservis bedeliyle transfer olan Arda Turan’ın hayatı film oluyor.

Atletico Madrid kariyeri boyunca sayısız başarılara ulaşan ve tüm Türkiye’nin gururu olan milli futbolcu, hakkında yazılan kitabın ardından bu kez sevenleriyle sinemalarda buluşacak.

Arda Turan’ın tüm yaşamı, kariyeri ve Barcelona’ya kadar olan muhteşem başarı öyküsü, Kurtlar Vadisi ve Ekmek Teknesi gibi projelere imzasını atan Bahadır Özdener tarafından beyaz perdeye aktarılacak.

O kalemi saklıyor

Öte yandan Arda, Barcelona’ya imza attığı kalemi hatıra olarak almayı ihmal etmedi. İstanbul’a getirdiği çantasına koyduğu kalemi, bu tarihi anın en özel parçası olarak saklamaya karar verdi.