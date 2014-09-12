Curiosity Mars'taki dağa ulaştı

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'dan yapılan açıklamada, Mars'taki keşif aracı Curiosity’nin Mount Sharp'ın (Keskin Dağ) eteğine ulaştığı bildirildi. Curiosity‘nin gelecek hafta sondaja başlaması bekleniyor.
Keşif aracı Curiosity, 2012 yılının ağustos ayında Mars'a inmişti. Misyonun hedefi, Kızıl Gezegen'de bir zamanlar yaşam bulunup bulunmadığını tespit edebilmek için Mars toprağının incelenmesini içeriyor.
Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nde Curiosity projesinde yer alan bilim adamı John Grotzinger, “Nihayet uzun süredir hedeflediğimiz bu uzak sınıra ulaştık” dedi.
Mount Sharp, antik Gale Krateri'nin içinde yer alıyor. Dağın yüksekliğinin 6 bin metre civarında olduğu belirtildi.