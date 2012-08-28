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Bilim / Teknoloji

Curiosity çalacak dünya dinleyecek

William James Adams’ın bilim, teknoloji ve uzay keşiflerine olan tutkusunu anlatan şarkıyı Curiosity ile evrene duyuracak

28 Ağustos 2012 18:55

The Black Eyed Peas grubunun üyelerinden will.i.am takma adıyla bilinen William James Adams’ın yazdığı "Reach for the Stars" şarkısı "evrende ilk kez" bugün Mars’taki keşif aracı Curiosity’den yayınlanarak dinleyicilerle buluşacak.

Curiosity üzerinde şarkının çalınmasını sağlayacak hoparlör benzeri bir düzenek yok. Ancak uzay aracı, radyo dalgalarını kullanarak şarkıyı Dünya’ya gönderecek.

Hürriyet'te yer alan habere göre Curiosity’nin yayını NASA’nın California eyaletinin Pasadena şehrinde bulunan Jet İtiş Laboratuvarı’ndan takip edilecek. Bir grup öğrenci de bu sırada laboratuvarda hazır bulunacak.
 
NASA’dan yapılan açıklamada, “Curiosity’i bu ay başında başarıyla Mars’a gönderen ekibin üyeleri öğrencilere bu misyonu ve şarkının gezegenler arası yolculuğunu mümkün kılan teknolojiyi açıklayacak. Daha sonra will.i.am da ‘Reach for the Stars’ şarkısını ilk kez seslendirecek” denildi.
 
Şarkı,  William James Adams’ın bilim, teknoloji ve uzay keşiflerine olan tutkusunu yansıtıyor. Organizasyona katılacak öğrenciler ise Adams'ın kurduğu i.am.angel Vakfı ile okullara eğitim amaçlı video içeriği tedarik eden Discovery Education'ın desteğiyle bu tarihi ana tanıklık edecek.
 
Müzik yayını, NASA’nın televizyon kanalından ve internetten TSİ 23.00'dan itibaren canlı olarak takip edilebilecek.
 
Ancak bu şarkı uzaydan yapılan ilk ses yayını değil. NASA dün de Curiosity’i kullanarak NASA Başkanı Charles Bolden’ın mesajını dünyaya iletmişti.

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