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'Cumhuriyet'e ve Can Dündar’a yönelen baskı ve tehditler, haber alma hakkımıza açık tecavüzdür'

400 akademisyen, hukukçu, yazar, sanatçı ve insan hakları aktivisti, Cumhuriyet ve Can Dündar'la dayanışmak için bir bildiri yayınladı

05 Haziran 2015 00:25

Aralarında Oya Baydar, Hasan Cemal, Can Candan, Ahmet Ümit, Levent Üzümcü, Ömer Madra, Lale Mansur, Zülfü Livaneli, Tarık Akan, Ali Nesin gibi isimlerin de bulunduğu 400 akademisyen, hukukçu, yazar, sanatçı ve insan hakları aktivisti, Suriye'ye insani yardım gönderdiği iddia edilen MİT TIR’larındaki silah ve mühimmat görüntülerini yayımladığı için için hakkında soruşturma açılan Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’la dayanışmak için "Biz Yurttaşlar" başlığıyla bir bildiri yayınladı.

MİT TIR'larında taşınan malzemenin ne olduğu, nereden gelip nereye, hangi gruplara gönderildiği, bu sevkiyatın ulusal ve uluslararası hukuk ihlallerine yol açıp açmadığı konusunda bilgi almanın yurttaşlık olduğunun hatırlatıldığı bildiride, Can Dündar ve Cumhuriyet gazetesinin kamuoyunu bilgilendirerek temel görevlerini yaptığına dikkat çekildi. 

"Cumhuriyet gazetesine ve gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’a yönelen baskı ve tehditler, haber alma hakkımıza açık tecavüzdür ve anayasal suçtur" ifadelerine yer verilen bildiride, savcılar ve yargıçlar da baskılara direnmeye çağrıldı.

Bildirinin tam metni ve imzacıları şöyle:

"Biz yurttaşlar,

"Bir süre önce Suriye’ye malzeme taşıyan MİT TIR’larının aranmasının engellenmesiyle başlayan ve kamuoyundan gizlenerek devlet sırrına dönüştürülmeye çalışılan karanlık gelişmelerin açığa çıkarılmasını istiyoruz. 

O TIR’larda taşınan malzemenin ne olduğu, nereden gelip nereye, hangi gruplara gönderildiği, bu sevkiyatın ulusal ve uluslararası hukuk ihlallerine yol açıp açmadığı hususlarında doğru bilgilendirilmenin yurttaşlık hakkımız olduğunu devlet ve hükümet yetkililerine hatırlatıyoruz.

Gazetelerin, televizyonların aslî görevi, halkın yaşamını birinci derecede ilgilendiren gelişmeler konusunda kamuoyunu bilgilendirmek, halka gerçekleri duyurmaktır. Bu temel görevi yerine getirmeye çalışan Cumhuriyet gazetesine ve gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’a yönelen baskı ve tehditler, haber alma hakkımıza açık tecavüzdür ve anayasal suçtur.

Cumhurbaşkanı’nı Anayasa güvencesi altında olan basın özgürlüğüne yönelik baskı ve tehditlere son vermeye, savcıları ve yargıçları hukukun gereklerine uyarak baskılara direnmeye çağırıyoruz."

Bildiriye imza atanların tam listesi şu şekilde:

Adalet Dinamit
Adnan Binyazar
Adnan Özyalçıner
Adnan Serdaroğlu
Prof.Dr. Ahmet Aykaç
Ahmet Dindar
Prof.Dr. Ahmet Ersoy 
Ahmet İsvan
Ahmet Ümit
Akın Atauz
Akın Birdal
Akın Sevinç
Alaattin Yüksel
Prof.Dr. Alan Duben 
Alev Er
Prof.Dr. Ali Akay 
Ali Arsın
Prof.Dr. Ali Baykal 
Prof.Dr. Ali Erol 
Dr. Ali Gökmen 
Prof.Dr. Ali Nesin 
Ali Ottoman
Alin Taşçıyan
Prof.Dr. Alpar Sevgen 
Armağan Kargılı
Asuman Susam
Ataol Behramoğlu
Prof.Dr. Aydan Balamir
Aydın Çubukçu
Doç.Dr. Aykan Erdemir 
Prof.Dr. Ayla Zırh Gürsoy
Yrd.Doç. Aylin Topal 
Prof.Dr. Ayşe Buğra
Prof.Dr. Ayşe Erzan 
Prof.Dr. Ayşe Gözen 
Doç. Dr. Ayşe Gül Altınay 
Ayşe Günaysu
Ayşe Hür
Ayşe Sarısayın
Ayşegül Cebenoyan
Ayşegül Devecioğlu
Doç.Dr. Ayşen Candaş 
Aytaç Arman
Doç.Dr. Aziz Çelik 
Bahadır Altan
Bahar Derviş
Bahri Belen
Banu Cennetoğlu
Prof.Dr. Baskın Oran 
Behçet Çelik
Prof.Dr. Bekir Kocazeybek
Berna Durmaz
Berrin Gürçay Dilekçi
Prof.Dr. Betül Tanbay 
Prof.Dr. Binnaz Toprak 
Buket Uzuner
Yrd.Doç. Burak Özçetin 
Prof.Dr. Burhan Şenatalar 
Prof.Dr. Büşra Ersanlı 
Cafer Solgun
Cahit Torun
Can Candan
Can Yaman Acar
Dr. Canan Kaftancıoğlu 
Celal Korkut Vata
Dr. Celal Yıldırım
Celalettin Can
Prof.Dr. Cem Say 
Cemil Kavukçu
Doç.Dr. Cengiz Aktar
Cengiz Arın
Cengiz Erdoğan
Cevat Öneş
Prof.Dr. Cevza Sevgen 
Cezmi Ersöz
Cihat Daşkıran
Coşku Çelik
Coşkun Musluk
Prof.Dr. Coşkun Özdemir
Cüneyt Cebenoyan
Prof.Dr.Çağlar Güven 
Çiğdem Aydın
Çiğdem Canım Akan
Çiğdem Mater
Defne Asal
Defne Suman
Demir Özlü
Yrd. Doç. Demirhan Burak Çelik 
Deniz Altınay
Deniz Türkali
Doç.Dr. Deniz Yükseker
Denizcan Karapınar
Derya Köroğlu
Didem Öz
Prof.Dr. Dilek Barlas 
Prof.Dr. Dilek Doltaş
Dilek Gökçin
E. Oya Özarslan
Ece Temelkuran
Eda Arduman
Emine Uşaklıgil
Emre Taylan
Ercan Kanar
Erdoğan Aydın
Eren Aysan
Ergin Cinmen
Prof.Dr. Ergun Gediz
Prof.Dr. Erkan Erdil 
Prof.Dr. Erol Katırcıoğlu
Yrd. Doç.Erol Köroğlu
Erol Özkoray
Prof.Dr. Ersan Demiralp
Ersin Salman
Prof.Dr. Eser Erguvanlı Taylan
Esra Koç
Yrd.Doç. Esra Mungan
Doç.Dr. Esra Şengelen Sevim
Eşber Yağmurdereli
Evren Kocabıçak
Fadime Uslu
Fahri Aral
Faik Bulut
Prof.Dr. Faruk Birtek
Fatma Aytaç
Fatma Dikmen
Prof.Dr. Fatma Gök
Prof.Dr. Fatma Senyücel 
Prof.Dr. Fatmagül Berktay
Ferah Nalcı
Doç.Dr. Ferdan Ergut
Porf.Dr. Ferhat Kentel
Ferhat Tunç
Fethiye Çetin
Figen Aydıntaşbaş
Figen Kumru
Prof.Dr. Fikret Şenses 
Furkan Çay
Doç.Dr. Galip Yalman 
Gaye Boralıoğlu
Gazanfer Karlıca
Prof.Dr. Gencer Özcan
Prof.Dr.Gençay Gürsoy 
Doç.Dr. Gökhan Atılgan 
Gül Atmaca
Prof.Dr. Gülay Özcengiz
Prof.Dr. Güler Fişek
Prof.Dr. Gülhan Türkay
Gülseren Onanç
Gün Zileli
Prof.Dr. Günay Göksu Özdoğan 
Gürhan Ertür
Doç.Dr. Güven Güzeldere 
Hakan Altınay
Prof.Dr. Hakan Gürvit 
Hakan Tahmaz
Prof.Dr. Haldun Sural 
Hale Sözmen
Halil Ergün
Halil Poyrazlı
Halim Bulutoğlu
Halime Güner
Hasan Cemal
Hasan Güneri
Hasan Kuruyazıcı
Hasan Öztürk
Yrd.Doç.Hasan Üstün
Haydar Ergülen
Hayko Bağdat
Prof.Dr. Hayri Kozanoğlu 
Hicri İzgören
Hikmet Altınkaynak
Hülya Ak
Hülya Gülbahar
Hülya Karadeniz
Doç.Dr. Hülya Uğur Tanrıöver 
Hüsamettin Onanç
Hüseyin Çakır
Hüseyin Kara
Hüseyin Korkut
Hüsnü Öndül
Işık Yenersu
İbrahim Betil
İkbal Polat
Prof.Dr. İlhan Tekeli 
İlknur Üstün
İlksen Mavituna
Prof.Dr. İnci Gökmen 
Yrd. Doç.İpek Akpınar 
Prof.Dr. İrfan Açıkgöz 
Kadri Gürsel
Yrd.Doç. Kartal Toker
Kazime Beygirci
Kemal Akkurt 
Kemal Yalçın
Prof.Dr. Kıvanç İnelmen 
Doç.Dr. Koray Çalışkan 
Koray Düzgören
Korhan Atay
Prof.Dr. Kuban Altınel 
Kürşad Kahramanoğlu
Lale Mansur
Latife Tekin
Levent Dönmez
Prof.Dr. Levent Köker 
Levent Üzümcü
M. Kemal Karaosmanoğlu
Macit Çopur
Prof.Dr. Mahinur S. Akkaya
Mahir Mete Günşıray
Doç.Dr. Maya Arakon 
Mebuse Tekay
Mehmet Atak
Yrd. Doç. Mehmet Karlı 
Prof.Dr. Mehmet Melli 
Mehmet Murat Somer
Prof.Dr. Mehmet Türkay
Mehmet Ufuk Paker
Mehmet Ural
Mehtap Öztürk Şengül
Prof.Dr. Melda Tunçay
Doç.Dr. Melek Diker Yücel 
Melek Taylan
Yrd. Doç. Melih Çelik 
Prof.Dr.Melih Ersoy 
Yrd. Doç. Meltem Gürle
Menend Kurtiz
Meral Doğancı
Prof.Dr. Mete Tapan
Prof.Dr. Metin Karadağ 
Mihail Vasiliadis
Mihri İnal Çakır
Prof.Dr. Mine Gencel Bek
Prof.Dr. Muhittin Mungan
Mukaddes Orçun
Murat Çelikkan
Murat Gülsoy
Yrd. Doç. Murat Koyuncu 
Yrd. Doç. Murat Özbank 
Yrd. Doç. Murat Paker 
Murat Utku
Mustafa Elveren
Doç.Dr. Mustafa Kemal Coşkun
Prof.Dr. Mustafa Koç
Yrd. Doç. Mustafa Şener
Mübeccel Acar
Müfit Özdeş
Müge İplikçi
Müge Karalom
Müjde Ar
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Nazan Aksan
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Nebil Özgentürk
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Necmiye Alpay
Nejat İşler
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Neşe Erdilek
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Nevay Samer
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Önay Alpago
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