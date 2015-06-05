'Cumhuriyet'e ve Can Dündar’a yönelen baskı ve tehditler, haber alma hakkımıza açık tecavüzdür'

05 Haziran 2015 00:25
Aralarında Oya Baydar, Hasan Cemal, Can Candan, Ahmet Ümit, Levent Üzümcü, Ömer Madra, Lale Mansur, Zülfü Livaneli, Tarık Akan, Ali Nesin gibi isimlerin de bulunduğu 400 akademisyen, hukukçu, yazar, sanatçı ve insan hakları aktivisti, Suriye'ye insani yardım gönderdiği iddia edilen MİT TIR’larındaki silah ve mühimmat görüntülerini yayımladığı için için hakkında soruşturma açılan Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’la dayanışmak için "Biz Yurttaşlar" başlığıyla bir bildiri yayınladı.
MİT TIR'larında taşınan malzemenin ne olduğu, nereden gelip nereye, hangi gruplara gönderildiği, bu sevkiyatın ulusal ve uluslararası hukuk ihlallerine yol açıp açmadığı konusunda bilgi almanın yurttaşlık olduğunun hatırlatıldığı bildiride, Can Dündar ve Cumhuriyet gazetesinin kamuoyunu bilgilendirerek temel görevlerini yaptığına dikkat çekildi.
"Cumhuriyet gazetesine ve gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’a yönelen baskı ve tehditler, haber alma hakkımıza açık tecavüzdür ve anayasal suçtur" ifadelerine yer verilen bildiride, savcılar ve yargıçlar da baskılara direnmeye çağrıldı.
Bildirinin tam metni ve imzacıları şöyle:
"Biz yurttaşlar,
"Bir süre önce Suriye’ye malzeme taşıyan MİT TIR’larının aranmasının engellenmesiyle başlayan ve kamuoyundan gizlenerek devlet sırrına dönüştürülmeye çalışılan karanlık gelişmelerin açığa çıkarılmasını istiyoruz.
O TIR’larda taşınan malzemenin ne olduğu, nereden gelip nereye, hangi gruplara gönderildiği, bu sevkiyatın ulusal ve uluslararası hukuk ihlallerine yol açıp açmadığı hususlarında doğru bilgilendirilmenin yurttaşlık hakkımız olduğunu devlet ve hükümet yetkililerine hatırlatıyoruz.
Gazetelerin, televizyonların aslî görevi, halkın yaşamını birinci derecede ilgilendiren gelişmeler konusunda kamuoyunu bilgilendirmek, halka gerçekleri duyurmaktır. Bu temel görevi yerine getirmeye çalışan Cumhuriyet gazetesine ve gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’a yönelen baskı ve tehditler, haber alma hakkımıza açık tecavüzdür ve anayasal suçtur.
Cumhurbaşkanı’nı Anayasa güvencesi altında olan basın özgürlüğüne yönelik baskı ve tehditlere son vermeye, savcıları ve yargıçları hukukun gereklerine uyarak baskılara direnmeye çağırıyoruz."
Bildiriye imza atanların tam listesi şu şekilde:
Adalet Dinamit
Adnan Binyazar
Adnan Özyalçıner
Adnan Serdaroğlu
Prof.Dr. Ahmet Aykaç
Ahmet Dindar
Prof.Dr. Ahmet Ersoy
Ahmet İsvan
Ahmet Ümit
Akın Atauz
Akın Birdal
Akın Sevinç
Alaattin Yüksel
Prof.Dr. Alan Duben
Alev Er
Prof.Dr. Ali Akay
Ali Arsın
Prof.Dr. Ali Baykal
Prof.Dr. Ali Erol
Dr. Ali Gökmen
Prof.Dr. Ali Nesin
Ali Ottoman
Alin Taşçıyan
Prof.Dr. Alpar Sevgen
Armağan Kargılı
Asuman Susam
Ataol Behramoğlu
Prof.Dr. Aydan Balamir
Aydın Çubukçu
Doç.Dr. Aykan Erdemir
Prof.Dr. Ayla Zırh Gürsoy
Yrd.Doç. Aylin Topal
Prof.Dr. Ayşe Buğra
Prof.Dr. Ayşe Erzan
Prof.Dr. Ayşe Gözen
Doç. Dr. Ayşe Gül Altınay
Ayşe Günaysu
Ayşe Hür
Ayşe Sarısayın
Ayşegül Cebenoyan
Ayşegül Devecioğlu
Doç.Dr. Ayşen Candaş
Aytaç Arman
Doç.Dr. Aziz Çelik
Bahadır Altan
Bahar Derviş
Bahri Belen
Banu Cennetoğlu
Prof.Dr. Baskın Oran
Behçet Çelik
Prof.Dr. Bekir Kocazeybek
Berna Durmaz
Berrin Gürçay Dilekçi
Prof.Dr. Betül Tanbay
Prof.Dr. Binnaz Toprak
Buket Uzuner
Yrd.Doç. Burak Özçetin
Prof.Dr. Burhan Şenatalar
Prof.Dr. Büşra Ersanlı
Cafer Solgun
Cahit Torun
Can Candan
Can Yaman Acar
Dr. Canan Kaftancıoğlu
Celal Korkut Vata
Dr. Celal Yıldırım
Celalettin Can
Prof.Dr. Cem Say
Cemil Kavukçu
Doç.Dr. Cengiz Aktar
Cengiz Arın
Cengiz Erdoğan
Cevat Öneş
Prof.Dr. Cevza Sevgen
Cezmi Ersöz
Cihat Daşkıran
Coşku Çelik
Coşkun Musluk
Prof.Dr. Coşkun Özdemir
Cüneyt Cebenoyan
Prof.Dr.Çağlar Güven
Çiğdem Aydın
Çiğdem Canım Akan
Çiğdem Mater
Defne Asal
Defne Suman
Demir Özlü
Yrd. Doç. Demirhan Burak Çelik
Deniz Altınay
Deniz Türkali
Doç.Dr. Deniz Yükseker
Denizcan Karapınar
Derya Köroğlu
Didem Öz
Prof.Dr. Dilek Barlas
Prof.Dr. Dilek Doltaş
Dilek Gökçin
E. Oya Özarslan
Ece Temelkuran
Eda Arduman
Emine Uşaklıgil
Emre Taylan
Ercan Kanar
Erdoğan Aydın
Eren Aysan
Ergin Cinmen
Prof.Dr. Ergun Gediz
Prof.Dr. Erkan Erdil
Prof.Dr. Erol Katırcıoğlu
Yrd. Doç.Erol Köroğlu
Erol Özkoray
Prof.Dr. Ersan Demiralp
Ersin Salman
Prof.Dr. Eser Erguvanlı Taylan
Esra Koç
Yrd.Doç. Esra Mungan
Doç.Dr. Esra Şengelen Sevim
Eşber Yağmurdereli
Evren Kocabıçak
Fadime Uslu
Fahri Aral
Faik Bulut
Prof.Dr. Faruk Birtek
Fatma Aytaç
Fatma Dikmen
Prof.Dr. Fatma Gök
Prof.Dr. Fatma Senyücel
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