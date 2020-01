'Cumhuriyet'e ve Can Dündar’a yönelen baskı ve tehditler, haber alma hakkımıza açık tecavüzdür'

Aralarında Oya Baydar, Hasan Cemal, Can Candan, Ahmet Ümit, Levent Üzümcü, Ömer Madra, Lale Mansur, Zülfü Livaneli, Tarık Akan, Ali Nesin gibi isimlerin de bulunduğu 400 akademisyen, hukukçu, yazar, sanatçı ve insan hakları aktivisti, Suriye'ye insani yardım gönderdiği iddia edilen MİT TIR’larındaki silah ve mühimmat görüntülerini yayımladığı için için hakkında soruşturma açılan Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’la dayanışmak için "Biz Yurttaşlar" başlığıyla bir bildiri yayınladı.

MİT TIR'larında taşınan malzemenin ne olduğu, nereden gelip nereye, hangi gruplara gönderildiği, bu sevkiyatın ulusal ve uluslararası hukuk ihlallerine yol açıp açmadığı konusunda bilgi almanın yurttaşlık olduğunun hatırlatıldığı bildiride, Can Dündar ve Cumhuriyet gazetesinin kamuoyunu bilgilendirerek temel görevlerini yaptığına dikkat çekildi.

"Cumhuriyet gazetesine ve gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’a yönelen baskı ve tehditler, haber alma hakkımıza açık tecavüzdür ve anayasal suçtur" ifadelerine yer verilen bildiride, savcılar ve yargıçlar da baskılara direnmeye çağrıldı.

Bildirinin tam metni ve imzacıları şöyle:

"Biz yurttaşlar,

"Bir süre önce Suriye’ye malzeme taşıyan MİT TIR’larının aranmasının engellenmesiyle başlayan ve kamuoyundan gizlenerek devlet sırrına dönüştürülmeye çalışılan karanlık gelişmelerin açığa çıkarılmasını istiyoruz.

O TIR’larda taşınan malzemenin ne olduğu, nereden gelip nereye, hangi gruplara gönderildiği, bu sevkiyatın ulusal ve uluslararası hukuk ihlallerine yol açıp açmadığı hususlarında doğru bilgilendirilmenin yurttaşlık hakkımız olduğunu devlet ve hükümet yetkililerine hatırlatıyoruz.

Gazetelerin, televizyonların aslî görevi, halkın yaşamını birinci derecede ilgilendiren gelişmeler konusunda kamuoyunu bilgilendirmek, halka gerçekleri duyurmaktır. Bu temel görevi yerine getirmeye çalışan Cumhuriyet gazetesine ve gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’a yönelen baskı ve tehditler, haber alma hakkımıza açık tecavüzdür ve anayasal suçtur.

Cumhurbaşkanı’nı Anayasa güvencesi altında olan basın özgürlüğüne yönelik baskı ve tehditlere son vermeye, savcıları ve yargıçları hukukun gereklerine uyarak baskılara direnmeye çağırıyoruz."

Bildiriye imza atanların tam listesi şu şekilde:

Adalet Dinamit

Adnan Binyazar

Adnan Özyalçıner

Adnan Serdaroğlu

Prof.Dr. Ahmet Aykaç

Ahmet Dindar

Prof.Dr. Ahmet Ersoy

Ahmet İsvan

Ahmet Ümit

Akın Atauz

Akın Birdal

Akın Sevinç

Alaattin Yüksel

Prof.Dr. Alan Duben

Alev Er

Prof.Dr. Ali Akay

Ali Arsın

Prof.Dr. Ali Baykal

Prof.Dr. Ali Erol

Dr. Ali Gökmen

Prof.Dr. Ali Nesin

Ali Ottoman

Alin Taşçıyan

Prof.Dr. Alpar Sevgen

Armağan Kargılı

Asuman Susam

Ataol Behramoğlu

Prof.Dr. Aydan Balamir

Aydın Çubukçu

Doç.Dr. Aykan Erdemir

Prof.Dr. Ayla Zırh Gürsoy

Yrd.Doç. Aylin Topal

Prof.Dr. Ayşe Buğra

Prof.Dr. Ayşe Erzan

Prof.Dr. Ayşe Gözen

Doç. Dr. Ayşe Gül Altınay

Ayşe Günaysu

Ayşe Hür

Ayşe Sarısayın

Ayşegül Cebenoyan

Ayşegül Devecioğlu

Doç.Dr. Ayşen Candaş

Aytaç Arman

Doç.Dr. Aziz Çelik

Bahadır Altan

Bahar Derviş

Bahri Belen

Banu Cennetoğlu

Prof.Dr. Baskın Oran

Behçet Çelik

Prof.Dr. Bekir Kocazeybek

Berna Durmaz

Berrin Gürçay Dilekçi

Prof.Dr. Betül Tanbay

Prof.Dr. Binnaz Toprak

Buket Uzuner

Yrd.Doç. Burak Özçetin

Prof.Dr. Burhan Şenatalar

Prof.Dr. Büşra Ersanlı

Cafer Solgun

Cahit Torun

Can Candan

Can Yaman Acar

Dr. Canan Kaftancıoğlu

Celal Korkut Vata

Dr. Celal Yıldırım

Celalettin Can

Prof.Dr. Cem Say

Cemil Kavukçu

Doç.Dr. Cengiz Aktar

Cengiz Arın

Cengiz Erdoğan

Cevat Öneş

Prof.Dr. Cevza Sevgen

Cezmi Ersöz

Cihat Daşkıran

Coşku Çelik

Coşkun Musluk

Prof.Dr. Coşkun Özdemir

Cüneyt Cebenoyan

Prof.Dr.Çağlar Güven

Çiğdem Aydın

Çiğdem Canım Akan

Çiğdem Mater

Defne Asal

Defne Suman

Demir Özlü

Yrd. Doç. Demirhan Burak Çelik

Deniz Altınay

Deniz Türkali

Doç.Dr. Deniz Yükseker

Denizcan Karapınar

Derya Köroğlu

Didem Öz

Prof.Dr. Dilek Barlas

Prof.Dr. Dilek Doltaş

Dilek Gökçin

E. Oya Özarslan

Ece Temelkuran

Eda Arduman

Emine Uşaklıgil

Emre Taylan

Ercan Kanar

Erdoğan Aydın

Eren Aysan

Ergin Cinmen

Prof.Dr. Ergun Gediz

Prof.Dr. Erkan Erdil

Prof.Dr. Erol Katırcıoğlu

Yrd. Doç.Erol Köroğlu

Erol Özkoray

Prof.Dr. Ersan Demiralp

Ersin Salman

Prof.Dr. Eser Erguvanlı Taylan

Esra Koç

Yrd.Doç. Esra Mungan

Doç.Dr. Esra Şengelen Sevim

Eşber Yağmurdereli

Evren Kocabıçak

Fadime Uslu

Fahri Aral

Faik Bulut

Prof.Dr. Faruk Birtek

Fatma Aytaç

Fatma Dikmen

Prof.Dr. Fatma Gök

Prof.Dr. Fatma Senyücel

Prof.Dr. Fatmagül Berktay

Ferah Nalcı

Doç.Dr. Ferdan Ergut

Porf.Dr. Ferhat Kentel

Ferhat Tunç

Fethiye Çetin

Figen Aydıntaşbaş

Figen Kumru

Prof.Dr. Fikret Şenses

Furkan Çay

Doç.Dr. Galip Yalman

Gaye Boralıoğlu

Gazanfer Karlıca

Prof.Dr. Gencer Özcan

Prof.Dr.Gençay Gürsoy

Doç.Dr. Gökhan Atılgan

Gül Atmaca

Prof.Dr. Gülay Özcengiz

Prof.Dr. Güler Fişek

Prof.Dr. Gülhan Türkay

Gülseren Onanç

Gün Zileli

Prof.Dr. Günay Göksu Özdoğan

Gürhan Ertür

Doç.Dr. Güven Güzeldere

Hakan Altınay

Prof.Dr. Hakan Gürvit

Hakan Tahmaz

Prof.Dr. Haldun Sural

Hale Sözmen

Halil Ergün

Halil Poyrazlı

Halim Bulutoğlu

Halime Güner

Hasan Cemal

Hasan Güneri

Hasan Kuruyazıcı

Hasan Öztürk

Yrd.Doç.Hasan Üstün

Haydar Ergülen

Hayko Bağdat

Prof.Dr. Hayri Kozanoğlu

Hicri İzgören

Hikmet Altınkaynak

Hülya Ak

Hülya Gülbahar

Hülya Karadeniz

Doç.Dr. Hülya Uğur Tanrıöver

Hüsamettin Onanç

Hüseyin Çakır

Hüseyin Kara

Hüseyin Korkut

Hüsnü Öndül

Işık Yenersu

İbrahim Betil

İkbal Polat

Prof.Dr. İlhan Tekeli

İlknur Üstün

İlksen Mavituna

Prof.Dr. İnci Gökmen

Yrd. Doç.İpek Akpınar

Prof.Dr. İrfan Açıkgöz

Kadri Gürsel

Yrd.Doç. Kartal Toker

Kazime Beygirci

Kemal Akkurt

Kemal Yalçın

Prof.Dr. Kıvanç İnelmen

Doç.Dr. Koray Çalışkan

Koray Düzgören

Korhan Atay

Prof.Dr. Kuban Altınel

Kürşad Kahramanoğlu

Lale Mansur

Latife Tekin

Levent Dönmez

Prof.Dr. Levent Köker

Levent Üzümcü

M. Kemal Karaosmanoğlu

Macit Çopur

Prof.Dr. Mahinur S. Akkaya

Mahir Mete Günşıray

Doç.Dr. Maya Arakon

Mebuse Tekay

Mehmet Atak

Yrd. Doç. Mehmet Karlı

Prof.Dr. Mehmet Melli

Mehmet Murat Somer

Prof.Dr. Mehmet Türkay

Mehmet Ufuk Paker

Mehmet Ural

Mehtap Öztürk Şengül

Prof.Dr. Melda Tunçay

Doç.Dr. Melek Diker Yücel

Melek Taylan

Yrd. Doç. Melih Çelik

Prof.Dr.Melih Ersoy

Yrd. Doç. Meltem Gürle

Menend Kurtiz

Meral Doğancı

Prof.Dr. Mete Tapan

Prof.Dr. Metin Karadağ

Mihail Vasiliadis

Mihri İnal Çakır

Prof.Dr. Mine Gencel Bek

Prof.Dr. Muhittin Mungan

Mukaddes Orçun

Murat Çelikkan

Murat Gülsoy

Yrd. Doç. Murat Koyuncu

Yrd. Doç. Murat Özbank

Yrd. Doç. Murat Paker

Murat Utku

Mustafa Elveren

Doç.Dr. Mustafa Kemal Coşkun

Prof.Dr. Mustafa Koç

Yrd. Doç. Mustafa Şener

Mübeccel Acar

Müfit Özdeş

Müge İplikçi

Müge Karalom

Müjde Ar

Müren Beykan

Prof.Dr. N. Süleyman Özyalçın

Nazan Aksan

Prof.Dr. Nazan Aksoy

Nebil Özgentürk

Necati Abay

Dr. Necdet İpekyüz

Necmiye Alpay

Nejat İşler

Prof.Dr. Nermin Abadan Unat

Nesim Ovadya İzrail

Neşe Erdilek

Yrd.Doç. Neval Ogan Balkiz

Nevay Samer

Nevzat Sayın

Nil Mutluer

Prof.Dr. Nilüfer Kuruyazıcı

Prof.Dr. Nilüfer Tapan

Nimet Tanrıkulu

Nur Bekata Mardin

Nur Deriş

Nuran Terzioğlu

Nurdan Arca

Nurettin Değirmenci

Nuri Çolakoğlu

Prof.Dr. Nurşen Mazıcı

Nüket Esen

Prof.Dr. Oktay Uygun

Yrd.Doç. Olgun Akbulut

Orhan Alkaya

Orhan Esen

Osman Kavala

Oya Baydar

Doç.Dr. Ozan Erözden

Prof.Dr. Öget Öktem

Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu

Ömer Madra

Prof.Dr. Ömür Çınar Elçi

Önay Alpago

Özdem Petek

Prof.Dr.Özdemir Akan

Doç.Dr. Özgür Kurç

Yrd.Doç. Özgür Mutlu Ulus

Özgür Özel

Özkan Mert

Özlem Dalkıran

Pelin Akmoren

Pelin Cengiz

Pınar Gençay Cantürk

Doç. Dr. Pınar Uyan Semerci

Doç. Dr. Pınar Yolum

Ragıp Duran

Rahşan Uzala

Prof.Dr. Raşit Kaya

Prof.Dr. Raşit Tükel

Remzi Altunpolat

Prof.Dr. Reşit Canbeyli

Prof.Dr. Rezzan Tuncay

Rober Koptaş

Rüstem Batum

Saime Tuğrul

Sait Çetinoğlu

Sakine Çil

Prof.Dr. Samim Akgönül

Doç.Dr. Sedef Arat-Koç

Yrd.Doç. Selahaddin Akkuş

Yrd. Doç. Selcan Kaynak

Prof.Dr. Selçuk Erez

Selda Bağcan

Prof.Dr. Selim Badur

Selin İşcan

Selma Acuner

Selma Sökmen

Prof. Dr. Sema Sakarya

Prof. Dr. Semih Bilgen

Semih Gümüş

Doç. Dr. Semra Somersan

Seniye Nazik Işık

Sennur Sezer

Prof. Dr. Serap Aksoy

Prof. Dr. Serdar M. Değirmencioğlu

Serhat Oran

Serra Yılmaz

Sevda Köksoy Kuey

Sevil Demirci

Yrd. Doç. Seydi Çelik

Seyfi Öngider

Sezgin Tanrıkulu

Sırma Evcan

Sırma Köksal

Sibel K. Türker

Sibel Yerdeniz

Prof. Dr. Simten Coşar

Sunay Akın

Suzan Samancı

Süheyl Şengül

Şafak Pavey

Prof. Dr. Şahika Yüksel

Prof. Dr. Şahinde Demirci

Doç. Dr. Şebnem Oğuz

Prof. Dr. Şevket Pamuk

Prof. Dr. Şeyda Özil

Şeyhmus Diken

Doç. Dr. Şirin Tekeli

Şule Aytaç

Prof. Dr. Tahsin Yeşildere

Prof. Dr. Taner Gören

Taner Timur

Tarık Akan

Doç. Dr. Tarık Şengül

Tatyos Bebek

Yrd. Doç. Taylan Koç

Temel İskit

Prof. Dr. Teoman Tincer

Doç. Dr. Tezcan Durna

Tilbe Saran

Yrd. Doç. Tolga Tören

Tuğrul Artunkal

Tuma Çelik

Turan Eser

Prof. Dr. Turgut Tarhanlı

Prof. Dr. Türker Mirata

Yrd. Doç. Ufuk Uras

Umur Coşkun

Ümit Kardaş

Prof. Dr. Ünal Zenginobuz

Prof. Dr. Üstün Ergüder

Üzeyir Uludağ

Veli Ağbaba

Volkan Mehmet Acar

Volkan Vural

Prof. Dr. Yakın Ertürk

Prof. Dr. Yalçın Göğüş

Prof. Dr. Yaman Barlas

Yannis Vasilis Yaylalı

Doç. Dr. Yasemen Say Özer

Yasemin Bektaş

Yasemin Çongar

Yasemin Göksu

Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu

Yeter Tabak

Prof. Dr. Yıldız Sey

Yiğit Ekmekçi

Zeki Gül

Prof. Dr. Zeliha Akkuş

Prof. Dr. Zerrin Bayrakdar

Zeynep Altıok

Doç.Dr. Zeynep Gambetti

Zeynep Tanbay

Zozan Özgökçe

Zülfü Livaneli