Can Dündar'dan kendisi hakkında suç duyurusunda bulunan Erdoğan'a: Heyecanla bekliyoruz

Suriye'ye insani yardım taşıdığı iddia edilen MİT TIR'larındaki silah ve mühimmat görüntülerini yayınlayan Cumhuriyet gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla ilgili olarak, "Heyecanla bekliyoruz" yorumunu yaptı.

"Ağır müebbet yanında 40 küsür ceza. Dünyayı kendimize güldürme başarısını gösterdik. Çok ciddiye almıyorum açıkçası" diyen Dündar, kendisine yönelik saldırgan tutumun seçim öncesi atmosferle bağlantılı olduğunu da belirterek şunları söyledi:

"Biraz seçimde başımıza ne gelecek telaşını görüyorum. Bu telaşı da anlayışla karşılıyorum ancak bizi yıldırmaya, caydırmaya yetmez. Biz doğru bildiğimizi yapmaya devam edeceğiz.

"Türk medyasının bir kısmı görmemesine rağmen dünya medyası gördü, Birleşmiş Milletler'e kadar yansıyan bir haber oldu. Buna bir cevap vermeleri lazım. Bir suç üstü durumu var. Tehdit etmek, dava açmak, savcılara talimat vermek yetmiyor. Hesap vermeleri gerekiyor. Dava açılırsa, ki heyecanla bekliyoruz. Bu hesabı mahkeme önünde sormak için sabırsızlanıyoruz."

Erdoğan: Bu haberi yapan kişi bunun bedelini ağır ödeyecek öyle bırakmam onu

TRT Haber'de canlı yayınına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet gazetesinin, insani yardım taşıdığı iddia edilen MİT TIR'larındaki silah görüntülerini yayımlamasıyla ilgili konuşarak İsim vermeden gazeteci Can Dündar'ı eleştirmiş ve "Bu haberi yapan kişi bunun bedelini ağır ödeyecek öyle bırakmam onu" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, “gerçeğe aykırı bazı görüntü ve bilgiye yer verdiği” gerekçesiyle dün, Can Dündar hakkında bireysel suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, Can Dündar’ın “paralel örgüt tarafından kendisine sızdırılan sahte görüntü ve bilgileri yayınlayarak, tamamen hukuka aykırı biçimde TIR’ları arayan örgüt mensuplarının eylemine iştirak ettiği” iddia edilirken, "TCK’nın suç işlemek amacıyla örgüt kurma, gizliliğin ihlali, hükümete karşı suç, devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme, siyasal ve askeri casusluk, gizli kalması gereken bilgileri açıklama, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlarından bir kez ağırlaştırılmış müebbet, bir müebbet ve 42 yıl hapis cezası ile cezalandırılması istendi.