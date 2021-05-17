Cumhuriyet yazarı Terkoğlu: Sedat Peker’e koruma veren bakan, onunla pazarlık eden siyasetçi utanıp çekilmiyorsa; bari İsmail Türüt ile Seda Sayan istifa etsin

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, kendisine yönelik operasyonun ardından yayınladığı videolarla gündeme gelen organize suç örgütü lideri Sedat Peker ile sanat dünyasından isimlerin ilişkilerine dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Terkoğlu, "Sedat Peker’e koruma veren bakan, onunla pazarlık eden siyasetçi, peşinde dolanan TRT anchormanı utanıp çekilmiyorsa; bari İsmail Türüt ya da Seda Sayan 'istifa ettim' desin!" dedi.

Terkoğlu, yazısında"Sedat Peker sadece siyasette, sadece hapishanede, sadece sokakta, sadece alengirli işlerde değil, aslında hep hayatımızın içindeydi. Saten kumaşlı törenlerin, yaldızlı magazin dünyasının, Saray’da ağırlanan popçuların yan yana olduğu bir figürdü" ifadesini kullandı.

Peker’in yeğeninin TRT dizisinde oynadığını söyleyen Terkoğlu, şöyle devam etti:

"Demet Akalın’ın doğum günü mesajı nasıl unutulur: 'Reis diye yazılır adam diye okunur. İyi ki doğdun can Reis.'

Ya Seda Sayan?

Özel hayatında 'mafyadan yardım aldı' iddialarına Haber Global’den yanıt vermişti: 'Ben Sedat Peker’i, Alaattin Çakıcı’yı mafya değil, iş insanı olarak görüyorum. Bu tabirler (mafya), hiç hoşuma gitmedi. İkisi de idealleri olan iki adam. Bence siz de böyle bahsetmemelisiniz. İkisi de dostlarım.'

Popçu Gökhan Özen’in 'mangal yürekli adam' şarkısı kime yazılmış olabilir diye düşündünüz mü? Şarkıda 'Adalet dağlarında, Ter döker buram buram, Korku nedir tanımaz' diye söz edilen kişi elbette Sedat Peker’den başkası değil. Peker’e 2004 yılında yapılan operasyonda, polisleri şaşırtan kasetlerden biri, Peker’in yazılan şarkıya eşlik ettiği evinde çekilen klipti. Kendisi de adam dövdürmekten hapse düşen Özen, 'Villasına gidip konser verdiğim ya da onunla zaman geçirdiğim soruları benim özel hayatım' diyerek cevap vermekten kaçınmıştı.

Popçu Sinan Akçıl, Peker’in onur konuğu olduğu gecede kürsüye çıkıyor, Sedat Peker mottosu olan 'bir umuttur yaşamak' sözleriyle davetlileri selamlıyordu.

Küçük Onur’un nişan yüzüğünü o taktı. Kibariye’nin kızının nikâh şahidiydi. 'Garibanların babası, önce Allah sonra sen, adam gibi adamsın' diyen Kibariye, aslı Sabahattin Ali’nin şiiri olan, 'Aldırma Gönül'ü onun için okumuştu.

İsmail Türüt onun için çok şarkı üretti. 'Genç bir adam tanıdım gereği kadar kibar, Reise gösterilir ancak böyle itibar' sözleri Sedat Peker’i anlatıyordu.

Sedat Peker’in resmi sitesinde her şey olduğu yerde duruyordu ama… Gelgelelim, yıllardır 'Sedat Peker’e yakın olma'nın övünç kaynağı yapıldığı o deliller, sosyal medyadan birer birer silinmeye başlamıştı. Rıza Sarraf’tan Çiftlikbankçı Tosuncuk’a, kripto para dolandırıcısından Jet Fadıl’a, Adnan Oktar’dan Fethullah Gülen’e son dönemin klasiği yine tekrar etmişti. Önce 'yakınımdır' diye övünenler, bir hareketle 'tanımam, etmem' yarışına girmişti. Sedat Peker’in videolarındaki 'bir zamanlar' sitemi haksız değil. Ayakta kalabalıklarla yürüyenlerin koluna girenler, düşeni ya tekmeliyor ya da görmezmiş gibi yanından yürüyerek geçiyor.

Bir başkasının ışığını yansıtan nesneler gibi. Sıradan insanın ilgisini toplayarak 'ünlü' olanlar, kendisini dünün kahramanı-yarının haini sayılanların yakasına takıyor. Sedat Peker’e koruma veren bakan, onunla pazarlık eden siyasetçi, peşinde dolanan TRT anchormanı utanıp çekilmiyorsa; bari İsmail Türüt ya da Seda Sayan 'istifa ettim' desin!"