Cumhuriyet yazarı Terkoğlu: Kılıçsız idam kararlarını izledikten sonra “Taliban’la ters yanımız yok” sözlerini dinliyorum; çok doğru söylüyorsunuz!

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, 28 Şubat davası sanıklarının cezaevine gönderilmelerine ilişkin olarak, "Kılıçsız idam kararlarını izledikten sonra 'Taliban’la ters yanımız yok' sözlerini dinliyorum. Doğru söylüyorsunuz diyorum, çok doğru söylüyorsunuz!" dedi.

Terkoğlu, 1997'de Ankara Sincan'da Refah Partili Bekir Yıldız’ın yönettiği Sincan Belediyesi'nin "Kudüs Günü" etkinliğini ve akabindeki olayları hatırlattı.

Terkoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Hâkimler ve savcılar eliyle yeni bir tarih yazılıyor. 28 Şubat davasının iddianamesini yazan FETÖ’cü savcılara ya da bugün karar veren AKP destekli yargıya bakarsanız, olay başka! Zira gerekçeli karara göre Sincan’da yapılan sadece bir 'tiyatro oyunu'. Olan biten soyut 'şeriat propagandası iddiası'. Bekir Yıldız, dosyadaki resmi 'mağdur'. Bütün bunların sorumlusu ise aslında Sincan’daki hadiseden aylar sonra, Başbakanlık’ın 14 Mart 1997 tarihli direktifiyle, 10 Nisan 1997 tarihli kuruluş yönergesi ile faaliyete geçen ve görevi özetle “ülkede meydana gelen irticai faaliyetleri ilgili ve yetkililere uygun ve yasal platformlarda bildirmek” olan ve icra görevi bulunmayan Batı Çalışma Grubu personeli askerler.

Bütün tarihi böyle yazan yargı, işte bu zihniyetle, daha önce verilmiş mahkeme kararlarını, olayların aktörlerinin ifadelerini yok sayarak “günah keçisi” saydığı 80 yaşın üzerindeki emekli askerleri müebbete, bir nevi idama, mahkûm ederek hapishaneye yolladı. Tuhaf ama bu kadarla kalmadı. Terörden hüküm de giyse, bir belediye başkanının görevden alınmasının mağduriyet olduğunu, karar vericiler hükümet üyesi de olsa, 25 yıl sonra dahi cezasının “ilgisiz birilerine” verilebileceğini söyledi. Kabul ederseniz Türkiye’deki adalet bu!

Bir olmayan senaryoya, bir yaşanmışa bakıyorum. Acaba bugün mü, 20 yıl önce mi demokrasiye daha yakındık? Kılıçsız idam kararlarını izledikten sonra “Taliban’la ters yanımız yok” sözlerini dinliyorum. Doğru söylüyorsunuz diyorum, çok doğru söylüyorsunuz!"

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