Cumhuriyet yazarı Pehlivan: Veyis Ateş hakkındaki iddialarla ilgili bir soruşturma başlatılmış

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, kara para aklamakla suçlanan firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon Euro istediği iddialarıyla gündeme gelen ve HaberTürk TV'den istifa eden Veyis Ateş hakkında soruşturma başlatıldığını yazdı. Pehlivan, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Veyis Ateş hakkındaki iddialarla ilgili bir soruşturma başlatmış. Soruşturma resen mi yoksa Ateş’in başvurusuyla mı açıldı, henüz net değil." ifadesini kullandı.

Pehlivan, ABD'nin talebi ile Avusturya'da tutuklanan ve Türkiye’nin da iade talebinde bulunduğu SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın telefonunun akıbetini sorguladığı bugünkü yazısında, Avukat Murat Volkan Dülger’den edindiği bilgileri aktardı.

Pehlivan yazısında, "Avukat Dülger’e göre, şu an Avusturya’da tutuklu olan SBK’nin akıbeti Şubat 2022’de belli olacak. Yani Türkiye’ye mi ABD’ye mi iade edileceği o zaman netleşecek. “Hukuken Türkiye haklı, siyaseten ABD kuvvetli” diye de ekliyordu SBK’nin avukatı. Dedim ya, o çok merak edilen telefonu sordum. İçinde akçeli görüşmelerden doğum günü videolarına kadar çok tartışılacak kayıtların olduğu iddia edilen SBK’nin sır deposunu... SBK’nin bizzat avukatına dediğine göre, kendisini gözaltına alan Avusturya polisi telefonuna da el koymuştu. Şimdi de Avusturya savcılığının elindeydi. Hangi ülkeye iade edilirse o ülkenin yargı makamının kararıyla içeriği incelenebilecekti. Kuşku yok ki Türkiye’de uykusu kaçanlar SBK’nin ABD’ye iade edilmesini istemiyor. Zira kirlerinin gün yüzüne çıkmasına orada engel olamayacaklarını biliyorlar." düşüncesini dile getirdi.

Pehlivan şunları kaydetti:

"Ve son bir sıcak bilgi... Hani televizyoncu Veyis Ateş’in Sezgin Baran Korkmaz için arabuluculuk yaptığı ortaya çıkmıştı ya... Hani Ateş’in SBK lehine durumu çevirmek için kendisinden 10 milyon Avro istediği gündeme gelmişti ya... Hani hakkındaki iddialarla ilgili Ateş suç duyurusunda bulunacağını söylemişti ya... 1- Veyis Ateş kendisini tanıyan gazetecilere “Suç duyurusunda bulundum” diyormuş. 2- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Veyis Ateş hakkındaki iddialarla ilgili bir soruşturma başlatmış. Soruşturma resen mi yoksa Ateş’in başvurusuyla mı açıldı, henüz net değil. Öğrendiğime göre savcılık, avukat Volkan Dülger’den SBK ile Ateş’in telefon kayıtlarının orijinalini ve konuya dair ek bilgi istemiş. Avukat Dülger ise kendisinde bir kayıt olmadığını, müvekkilinin Avusturya’da tutuklu olduğunu savcılığa iletmiş. Sözün özü... SBK dosyası daha uzun bir süre gündemimizde kalacağa benziyor. Kalsın da!"

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