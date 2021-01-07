Cumhuriyet yazarı Bursalı'dan HaberTürk yazarı Par'a 'İlker Başbuğ' yanıtı: Ayıplıyorum

Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı, HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par'ın, Cumhuriyet gazetesinin manşetiyle ilgili, "Bu başlığın Başbuğ’u zor durumda bırakacağı belliyken “Burada iyi niyeti sorgulanacak biri varsa Cumhuriyet’teki meslektaşlarımızdır” yorumunu ayıpladığını yazdı.

Bursalı, "Sordum, aldığım yanıt: Başbuğ hazırlanan sayfanın başlığını biliyordu ve bir itirazda bulunmadı. Çünkü kimsenin gazetecilikten başka bir düşüncesi yok. Ayrıca bu cümle Başbuğ’un kitabında, dahası arka sayfadaki tanıtımda da var! Yine çok başarılı bilim programları yapan ve yakaladığımda merakla izlediğim Fatih Altaylı da konuyu tartıştığı programda, muhabir arkadaşımızın işgüzarlığına konuyu bilerek tetiklediğine yordu... Gazeteciliği ve meslektaşlarımızı, ifade özgürlüklerini koruyalım." düşüncesini dile getirdi.

Bursalı yazısında, "Ama mesele şu: İktidara göre Menderes erken seçim tarihini açıklasaydı 27 Mayıs önlenebilirdi demek suç. Rezaletin daniskasını görüyor musunuz!" ifadesini kullandı.

Par dünkü köşesinde söz konusu manşete yönelik, "'Menderes erken seçim tarihini açıklasaydı 27 Mayıs önlenebilirdi' cümlesi çekilmiş başlığa... Başbuğ’un anlattığı onca şey arasından gazete editörlerinin çarpıcı olduğunu düşünerek manşete taşıdığı bu cümle, Kılıçdaroğlu’nun bugünlerde erken seçim çağrısı yapmasıyla ilişkilendirilerek 'Başbuğ darbe iması yapıyor' şeklinde yorumlandı. Açıkçası bu haksız bir suçlama. Zaten dün akşam Başbuğ’un avukatı İlkay Sezer de bir açıklama yaparak “Sayın Başbuğ, 15 Temmuz darbe girişimi de dahil darbelere her zaman karşı çıkmış, her platformda bu görüşünü açıklamış birisidir” diyerek söyleşiden farklı anlamlar çıkarmanın doğru olmadığını söyledi...Burada illa niyeti sorgulanacak biri varsa o da Cumhuriyet gazetesindeki meslektaşlarımızdır. Bu başlığın günümüzdeki erken seçim tartışmalarını akla getirebileceğini ve Başbuğ’u zor durumda bırakabileceğini düşünmelilerdi" görüşünü savunmuştu.

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