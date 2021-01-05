HaberTürk yazarı Par: Sözcü’nün manşeti, Fikri Sağlar ve Can Ataklı’nın sözleri, Cumhuriyet’in attığı başlıkla iktidara arayıp da bulamadığı gündemi yaratıyorlar

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, “Sözcü’nün 2020 felaketleri manşeti altında Ayasofya’nın ibadete açılmasını sayması, Fikri Sağlar’ın ve Can Ataklı’nın sözleri, Cumhuriyet’in attığı “Menderes erken seçim tarihini açıklasaydı 27 Mayıs önlenebilirdi” başlık... Hepsi elbirliği ile iktidara arayıp da bulamadığı gündemi yaratıyorlar.” görüşünü savundu.

Par “İlker Başbuğ, 'Güç Odaklarının Mücadelesi' adlı yeni kitabı vesilesiyle Cumhuriyet’ten İpek Özbey’e bir röportaj vermiş. 3 serilik kitabın bu bölümü 1961-1980 dönemine odaklanıyor. Röportajı dikkatle okudum; bugüne ilişkin bir açıklama yahut gönderme yok. Tarihsel dönüm noktaları konuşulurken şöyle diyor Başbuğ; 'Eğer Menderes 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir’de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi. Çünkü erken seçim kararı almış bir hükümete karşı bir askeri darbenin gerçekleştirilmesi, açıkça milletin siyasi iradesine de vurulacak bir darbe olurdu.' Peki Başbuğ bu sözleriyle 27 Mayıs darbesini meşrulaştırıyor mu? Yanıtı sonraki soruya verdiği cevapta gizli.. '27 Mayıs askeri müdahalesi, Cumhuriyet'in getirdiği siyasal sisteme vurulan ilk darbenin adıdır. Çözüm askeri darbe olmamalıydı. 27 Mayıs darbesi, kendinden sonra gelen askeri müdahaleler üzerinde de önemli tesirler yaratmıştır. Siyasi tecrübeye ve olgunluğa sahip kişilerin siyaset sahnesinden uzaklaşmasına neden olmuştur' diyor Başbuğ. Yani darbeye açıkça karşı olduğunun net bir biçimde altını çiziyor." ifadesini kullandı.

Par yazısında şunları kaydetti:

"Peki sözlerinin bu kadar büyük tepki çekmesinin sebebi ne?Onun da yanıtı röportajın başlığında gizli... 'Menderes erken seçim tarihini açıklasaydı 27 Mayıs önlenebilirdi' cümlesi çekilmiş başlığa... Başbuğ’un anlattığı onca şey arasından gazete editörlerinin çarpıcı olduğunu düşünerek manşete taşıdığı bu cümle, Kılıçdaroğlu’nun bugünlerde erken seçim çağrısı yapmasıyla ilişkilendirilerek 'Başbuğ darbe iması yapıyor' şeklinde yorumlandı. Açıkçası bu haksız bir suçlama. Zaten dün akşam Başbuğ’un avukatı İlkay Sezer de bir açıklama yaparak “Sayın Başbuğ, 15 Temmuz darbe girişimi de dahil darbelere her zaman karşı çıkmış, her platformda bu görüşünü açıklamış birisidir” diyerek söyleşiden farklı anlamlar çıkarmanın doğru olmadığını söyledi...Burada illa niyeti sorgulanacak biri varsa o da Cumhuriyet gazetesindeki meslektaşlarımızdır. Bu başlığın günümüzdeki erken seçim tartışmalarını akla getirebileceğini ve Başbuğ’u zor durumda bırakabileceğini düşünmelilerdi."