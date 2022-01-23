Cumhuriyet yazarı Bursalı: Cumhurbaşkanı açıklama yapabilir, yoksa bazıları gerçekten Sezen Aksu’ya karşı şiddet uygulayabilir

Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sezen Aksu'ya yönelik olarak, "Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz; o dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir" sözleri nedeniyle açıklama yapması gerektiğini belirtti. Bursalı, "Yoksa kendisini adeta tapınmaya varıncaya kadar seven bazıları gerçekten Sezen Aksu’ya, başkalarına, Sezen Aksu’yu savunanlara karşı şiddet uygulayabilir, yere yıkıp dil kesmeye bile kalkabilir, dil koparmak vaciptir, liderim fetva vermiştir diye düşünebilir.." uyarısını yaptı.

Bursalı yazısında, "Siyaset kürsüsünde değil, üstelik camide imamın yanında nazır bekletilen mikrofondan 'Hz. Âdem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir' diyen bir Cumhurbaşkanımız var. Cami ve din niçin var? İnsanların inançlarını yerine getirmek için. Dinin insanlara güzellik, iyilik doğruluk dürüstlük sevgi vaat ettiği söylenir. Cumhurbaşkanı cami sahnesinde dil koparma vaazı vermektedir. Bu olabilir bir şey değil. Daha belleklerde kafa kesen Taliban, IŞİD vb. gibi köktendincilerin yanı başımızda din adına yaptıkları kıyımlar- işledikleri cinayetler henüz düşüncelerde varlığını sürdürürken, 'yeri geldiğinde dil koparmak'tan bahsedilince, belleklerde hangi sahnelerin canlandırıldığını izah etmeye gerek yok." ifadesini kullandı.

Bursalı şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı bir açıklama yapabilir ve en azından “Mecazi anlamda söyledim, tabii ki asla Türkiye Cumhuriyeti’nde böyle sahneler olmaz, izin vermeyiz” diyebilir, demelidir de. Yoksa kendisini adeta tapınmaya varıncaya kadar seven bazıları gerçekten Sezen Aksu’ya, başkalarına, Sezen Aksu’yu savunanlara karşı şiddet uygulayabilir, yere yıkıp dil kesmeye bile kalkabilir, dil koparmak vaciptir, liderim fetva vermiştir diye düşünebilir.."

TIKLAYIN | Erdoğan'dan Sezen Aksu'ya: Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz; o dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir

TIKLAYIN | Sezen Aksu: Konu ben değilim, konu memleket; 47 yıldır yazıyorum, yazmaya devam edeceğim

TIKLAYIN | Bahçeli'den Sezen Aksu'ya: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme

TIKLAYIN - Diyanet'ten Sezen Aksu açıklaması: Dini şahsiyetlerle ilgili özensiz tutum saygısızlıktır

TIKLAYIN - Milli Beka Hareketi üyelerinden Sezen Aksu'nun evinin önünde eylem

TIKLAYIN - Yeni Şafak gazetesi, Sezen Aksu'yu şarkısı üzerinden hedef gösterdi

TIKLAYIN - Erdoğan: Rusya ve Ukrayna arasında bir barışın hâkim olmasına arabulucu olabiliriz

TIKLAYIN - Tarkan'dan hedef gösterilen Sezen Aksu'ya destek: Kendisine yapılan haksızlık, saygısızlık ve ayıp tarihe yazılacaktır