Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu: Soylu, Müyesser Yıldız’ın başına gelecekleri önceden biliyordu

Odatv Haber Müdürü ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, tutuklu Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya dava açtıktan üç gün sonra gözaltına alındığını hatırlatarak, “Görevdeki bir astsubay Müyesser Yıldız’ı aramış, sözde bilgi vermişti. Tepkiler yükselince, casusluk suçlamasını çıkarıp bugün hâlâ yayında olan OdaTV’deki üç yazıyı delil gösterip ‘devletin güvenliğine ilişkin bilgileri açıklama’ iddiasıyla tutukladılar. Soylu, açık ki Müyesser Yıldız’ın başına gelecekleri önceden biliyordu.” görüşünü savundu.

Terkoğlu, “Yıldız’ın Kuytulara ışık tutmasından hoşlanmadıklarını biliyorduk. Haliyle bugün Sincan Cezaevi’nde tutuklu olmasına şaşırmıyoruz. 8 Haziran Pazartesi günü, sabaha karşı evinden gözaltına alınmıştı. Ne tesadüf, 3 gün önce 5 Haziran’da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya dava açmıştı. Gözaltı sanki cevabı oldu. Nasıl bu noktaya geldi?” düşüncesini dile getirdi.

Terkoğlu, “Soylu, 30 Nisan’da jandarmanın yaptığı operasyonları duyurup Kars’ta PKK’li yedi teröristin etkisiz hale geldiğini, Çemçe grubunun yok edildiğini söylemişti. 18 gün sonra ise haber merkezlerine son dakika olarak Kars’tan gelen şehit haberi düşmüştü. Müyesser Yıldız, şehit haberinin Çemçe bölgesinden geldiğini hatırlatıp ‘Anlaşılan o ki Bakan Soylu’nun dediği gibi ‘Çemçe grubu’ tamamen yok edilmemiş’ dedi. Görevini yapıyordu, hafızayı zorluyor, iz bırakmaya devam ediyordu.” yorumunu yaptı.

Terkoğlu, “Ancak Soylu, PKK’ye yapamadığını Müyesser Yıldız’a yaptı. ‘Çemçe grubunun itlafına bir PKK bir sen üzülmüşsün’ dedi, ‘Benim üzüntüm PKK seviciliğin değil’ dedi, en ilginci ‘Devlet gömleği giymiş pespayelerle iş tutuyorsun’ dedi. Ankara’da devlet protokolünden fazla cenaze kaldıran Müyesser Yıldız elbette ‘PKK sevici’ ifadesine dava açtı.” değerlendirmesinde bulundu.

Terkoğlu yazısında şunları kaydetti:

Yalnız bir ayrıntı var: 9 yıl önce AKP’nin desteklediği dönemde FETÖ’nün kumpasıyla 16 ay hapiste kalan Yıldız, “devletten istemem” diyerek tazminat davası açmamıştı. Niyeti zengin olmak değildi. Onurunu korumaktı. Bugün, 0 liralık açılamadığı için Soylu’ya 1 TL’lik tazminat davası açtı.

Davanın dilekçesinin verilmesinden sonraki ilk iş gününde (cuma-pazartesi), polis sabaha karşı Müyesser Yıldız’ın evine gitti. Bakmadık köşe bucak bırakmadılar, bilgisayar mühendisi oğlunun bilgisayarlarına dahi el koydular.

Benim aklımda ise Yıldız gözaltına alınmadan önce Soylu’nun “Devlet gömleği giymiş pespayeler” sözleri kaldı. Tesadüf olabilir mi? Müyesser Yıldız’a önce casusluk suçlaması yöneltildiğini söylediler. Görevdeki bir astsubay Müyesser Yıldız’ı aramış, sözde bilgi vermişti. Tepkiler yükselince, casusluk suçlamasını çıkarıp bugün hâlâ yayında olan OdaTV’deki üç yazıyı delil gösterip “devletin güvenliğine ilişkin bilgileri açıklama” iddiasıyla tutukladılar. Soylu, açık ki Müyesser Yıldız’ın başına gelecekleri önceden biliyordu.

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Ne olmuştu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Odatv yazarı gazeteci Müyesser Yıldız’ı hedef almıştı. Soylu'nun, "Benim üzüntüm PKK seviciliğin değil, devlet gömleği giymiş pespayelerle iş tutmandır” ifadelerini kullanmıştı.

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