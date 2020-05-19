Gazeteci Müyesser Yıldız'dan kendisine "PKK sevici" diyen İçişleri Bakanı Soylu'ya yanıt: İspata davet ediyorum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisini yönelik yaptığı eleştiriye karşın, "PKK sevici" dediği Odatv yazarı gazeteci Müyesser Yıldız'dan yanıt geldi. Soylu'yu kendisini itham ettiği konuyla ilgili ispata davet eden Müyesser Yıldız, "Nasılsa tüm sosyal medya hesaplarımız takipleri altında; 'PKK seviciliğime' dair tek bir kelime bulsun ve hakkımda suç duyurusunda bulunsun!.." dedi.

Müyesser Yıldız, "Hedef gösteren İçişleri Bakanı olunca can güvenliğim için hangi kapıya gideceğim?" diye sordu.

Yıldız sosyal medya hesabı üzerinden, Soylu’nun, “PKK’nın Çemce grubu yok edilmiştir” sözlerine ilişkin açıklamalarda bulunmuş, gelen bir şehit haberi üzerine, “Anlaşılan o ki, Bakan Soylu’nun söylediği gibi, ‘Çemçe grubu’ tamamen yok edilmemiş" demişti. Bunun üzerine İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gazeteci Yıldız’ı hedef almıştı. Soylu'nun, "Benim üzüntüm PKK seviciliğin değil, devlet gömleği giymiş pespayelerle iş tutmandır” ifadeleri dikkat çekmişti.

TIKLAYIN - İçişleri Bakanı Soylu'dan gazeteci Müyesser Yıldız'a: PKK sevici

Konuyla ilgili bir yazı kaleme alarak sosyal medya hesabından yayınlayan Yıldız şunları söyledi:

"Soylu'yu ispata davet ediyorum. Nasılsa tüm sosyal medya hesaplarımız takipleri altında; 'PKK seviciliğime' dair tek bir kelime bulsun ve hakkımda suç duyurusunda bulunsun!.. Soylu'ya hakaret ve iftiradan dava açacağımı belirttikten sonra Erdoğan başta olmak üzere tüm siyasilere, ayrıca hakim ve savcılara şunu sormak istiyorum:

'Beni doğrudan hedef gösteren, can güvenliğimden sorumlu olan kişi ise can güvenliğimin sağlanması için hangi merciye başvuracağım?'

Soylu'yu 'üzen' meseleye, yani işin aslına gelelim. 'Benim üzüntüm PKK seviciliğin değil, devlet gömleği giymiş pespayelerle iş tutmandır' demiş ya; demek ki, dert benim o paylaşımım değil, başka bir şey!.. 'Devlet gömleği'nden kastı, güvenlik görevlilerimiz ise kimlerle 'iş tuttuğumu' belirteyim.

Eşim, Emniyet Müdürü idi. Emekli oldu. Askerlerden ise sadece Ergenekon, Balyoz, İzmir Casusluk gibi kumpas davalarda yargılananları tanıyorum. Süreç bittikten sonra da çoğuyla irtibatım kalmadı. Velev ki, görüşüyorum. Bu Soylu'yu ne ilgilendirir, niye rahatsız eder? Kimin adına, ne mesaj veriyor, siz anlayabildiniz mi?

Silivri'deki Barış'lara, Hülya Kılınç'a ve Murat Ağırel'e kucak dolusu sevgiler."