İçişleri Bakanı Soylu'dan gazeteci Müyesser Yıldız'a: PKK sevici

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Odatv yazarı gazeteci Müyesser Yıldız’ı hedef aldı. Soylu'nun, "Benim üzüntüm PKK seviciliğin değil, devlet gömleği giymiş pespayelerle iş tutmandır” ifadeleri dikkat çekti.

Yıldız sosyal medya hesabı üzerinden, Soylu’nun, “PKK’nın Çemce grubu yok edilmiştir” sözlerine ilişkin açıklamalarda bulunmuş, gelen bir şehit haberi üzerine, “Anlaşılan o ki, Bakan Soylu’nun söylediği gibi, ‘Çemçe grubu’ tamamen yok edilmemiş" demişti.

Soylu ise Yıldız’ın paylaşımını alıntılayarak Yıldız’ı hedef aldı. Soylu, “Çemçe grubunun itlafına, bir PKK bir sen üzülmüşsün. Kahramanlarımız bugün o bölgeye yeni sızmayı 10 metrede çatışma ile teröristleri yok ederek engelledi… Benim üzüntüm PKK seviciliğin değil, devlet gömleği giymiş pespayelerle iş tutmandır” ifadelerini kullandı.