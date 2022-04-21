Cumhuriyet yazarı Balbay: Yoksa AB ile başka bir pazarlık mı var?

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, sığınmacılar konusunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın söylemlerini değiştirdiğini söyleyerek, "Ortada sözü edildiği gibi onurlu dönüş yok, siyasal dönüş var." dedi.

Balbay, yazısında şu ifadeleri kullandı:

Erdoğan, 15 Mart konuşmasında söze ana muhalefetle başlayarak 'göndermeyeceğiz' dedi. 18 Nisan’da ise AB büyükelçilerinin yüzüne gönüllü ve onurlu dönüş dedi. Dün de İçişleri Bakanı Soylu’nun, 'Bayramda gidenleri döndürmeme kararımız var' açıklamasına açıklık getirdi:

'Soylu doğru söylüyor. Kucaklayacağız. Suriye’de yaptığımız briket evlere gönüllü gitmelerini sağlayacağız...'

Kafalar karışık. Bu onurlu dönüş, on urlu dönüşe benziyor! Yoksa AB ile başka bir pazarlık mı var? Para verirseniz bu sorunu daha köklü çözeriz demek mi istiyor? Her sorunu yönetmede üç ilke: Para, para, para..."