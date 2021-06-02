Cumhuriyet yazarı Balbay: Gelişmeler gösteriyor ki, Ayasofya yeni bir kutuplaşma noktası yaratmak için açıldı

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın ve imam Mustafa Demirkan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'e atfen kullandığı ifadeleri hatırlatarak, "Gelişmeler gösteriyor ki, Ayasofya yeni bir kutuplaşma noktası yaratmak için açıldı" dedi.

Balbay, "Olayları birleştirince durum çok net ortaya çıkıyor: En uygun, en dikkat çekici, en etki yapıcı yerde kin tohumunu saçmak ve seyre durmak! Nerede? Ayasofya’da... Kiminle? İmamla... Ne zaman? İstanbul için çok önemli günde. Kime karşı? Atatürk’e! Kimin önünde: Cumhurbaşkanı’nın ve Meclis Başkanı’nın! Bu toplum bu kini yutmayacak. Üretmeye çalıştığınız kin, sizi yutacak. Mustafa Kemal, kir tutmaz, kim tutmaz, bu millet bu anlayışı ülkenin tepesinde tutmaz!" düşüncelerini dile getirdi.

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Ne olmuştu?

28 Mayıs'ta, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ayasofya'da gerçekleşen "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi" programında imam Mustafa Demirkan, Mustafa Kemal Atatürk'e atfen, "zalim ve kafir" demişti. Demirkan'ın sözleri tepki çekerken, hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

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Ali Erbaş da geçen sene Ayasofya'nın ibadete açılışında Atatürk'e atfen, Diyanet’in resim sitesinde yayımlanan cuma hutbesinin dışına çıkmış, "Fatih Sultan Mehmet Han burayı kıyamete kadar cami olarak kalması için vakfetmiştir. Vakfedileni çiğneyen lanete uğrar" ifadelerini kullanmıştı.

Ayasofya, Mustafa Kemal Atatürk'ün de imzasının bulunduğu 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülmüştü.

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