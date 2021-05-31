Atatürk'e atfen "zalim ve kafir" diyen imam Mustafa Demirkan hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un da katıldığı Ayasofya'daki törende, imam Mustafa Demirkan’ın Ayasofya'nın müzeye açıldığı döneme işaret ederek Atatürk'e atfen “Onlardan daha zalim, daha kâfir kim olabilir. Ya Rabbi, o zihniyetin bir daha bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma” ifadeleri üzerine HKP avukatları “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret” ve “Görev Sırasında Din Hizmetlerini Kötüye Kullanma” suçlarını işledikleri gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

HKP avukatları tarafından Başsavcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde, “Ayasofya Camii’nde düzenlenen programda şüpheli imam Mustafa Demirkan imam sıfatıyla yer almış, Mustafa Kemal Atatürk hakkında medyadan yayınlanacağını bilerek ve isteyerek alenen hakarette bulunmuştur” ifadelerine yer verildi. Demirkan’ın sözlerinin Mustafa Kemal Atatürk’e ve manevi şahsiyetine hakaret içeriği belirtilen dilekçede “Böyle bir konuşmayı yapmak 5816 sayılı Kanuna muhalefet teşkil etmektedir” denildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 3 Mart 1924 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle kurulduğu belirtilen dilekçede, “Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bünyesinde görev alan bir din adamının önderimiz Mustafa Kemal Atatürk hakkında sarf etmiş olduğu 'zalim, kafir' gibi sözler kabul edilemez niteliktedir. Bu sözlerin sahibi, milletimizi Emperyalist 7 Düvelin işgal ve katliamlarından kurtarmak üzere giriştiği mukaddes Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk olmasa idi, çarpıttığı ve içeriğinden kopartarak zahiri hale indirgediği, kutsal din değerlerini de yaşayamayacaktı. Mustafa Kemal’e kâfir demek, onur, ahlak, vicdan ve his yoksunu bir anlayışa delalet etmektedir, açıkça” ifadelerine yer verildi.

"Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret"

Dilekçenin devamında, “Ayrıca Şüpheli Mustafa Demirkan tarafından sarf edilmiş sözler, tamamen toplumu kışkırtmaya yönelik, görev ve sorumlulukları gereği bir din adamının topluma faydalı bilgiler paylaşmasının çok ötesinde Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi şahsiyetine alenen hakaret içermektedir. Şüphelinin, 24 Kasım 1934 tarihli Kararname ile Ayasofya Camii’nin müze olmasına ilişkin karar altında Mustafa Kemal Atatürk’ün imzası bulunması karşısında, “Bunlardan daha zalim ve kâfir kim olabilir…” demek suretiyle Mustafa Kemal Atatürk’ün kastedildiği çok açıktır. Bu sözleri ile şüpheli Atatürk’ün manevi hatırasına alenen hakaret etmiştir” denildi.

"Derhal görevinden el çektirilmeli"

Demirkan’ın düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin sınırları dışına çıktığı belirten dilekçede, “Atatürk’ün manevi hatırasını hiçe saymış, dayanağı olmayan sözler ile Cumhuriyetin Kurucusu Atatürk’e iftirada bulunmuştur” denildi.

Dilekçenin devamında, “Şüpheli imam statülü zat müsnet eylemiyle, açıkça Anayasal görevini de ihlal etmekte ve hatta din görevlisi olma sıfatını kötüye kullanmaktadır. Bu nedenle TCK 219. Madde bağlamında “görevi sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma” suçundan da yargılanmalı ve cezalandırılmalıdır. Diğer yandan Anayasa 136 ve TCK 219 karşısında derhal görevinden ve devlet memuriyetinden el çektirilmesi gerektiği de açıktır” ifadelerine yer verildi. Dilekçede Mustafa Demirkan hakkında soruşturma yürütülerek, kamu davası açılması talep edildi

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