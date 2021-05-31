Atatürk’e atfen "zalim ve kafir" diyen imam, YÖK Başkanı Saraç'ın kayınpederi çıktı

Ayasofya'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katıldığı programda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'e "zalim ve kafir" diyen imam Mustafa Demirkan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç'ın kayınpederi çıktı.

Ayasofya'da ‘Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık' Projesi' kapsamında hafızlık elde eden 136 öğrenci için icazet töreni düzenlendi. Üsküdar Yıldırım Beyazıt Camisi eski imamı Mustafa Demirkan, törende Ayasofya'nın müzeye çevrildiğini hatırlatarak, adını anmadan Atatürk'e atfen “Zalim ve kafir” dedi.

Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre; Erdoğan gibi Rize Güneysulu olan Demirkan'ın YÖK Başkanı Saraç'ın kayınpederi olduğu anlaşıldı. Demirkan, geçen şubatta vefat eden dünürü Emin Saraç'ın cenaze namazını kıldırmıştı.

AKP'li bir yetkili, Erdoğan ile Demirkan'ın yakın arkadaş olduğunu vurgulayarak, “Arkadaşlıklarını bilmeyen yoktur. Çocukluktan beri dostturlar. Saraç ve Demirkan, Rize'ye gittikleri zaman Erdoğan'ın evinde kalırdı. Erdoğan, il başkanıyken Demirkan'ın camisine gider, sohbet ederlerdi” dedi.

Demirkan'ın Diyanet İşleri Başkanlığı atamalarında etkili olduğunu iddia eden yetkili, “Diyanet'te iş yapmak isteyenlerin referansıdır” diye konuştu.

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel de, Demirkan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemşerisi olduğunu belirterek, "26 Nisan 2014'teki düğününe Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan ile birlikte katılmış" bilgisini paylaştı.

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TIKLAYIN - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı programda imam, Atatürk'e atfen "zalim ve kafir" dedi!