Erdoğan'ın katıldığı programda Atatürk'e atfen "zalim ve kafir" diyen imama tepki yağdı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün Ayasofya'da gerçekleşen "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi" programında imamın Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'a atfen, "zalim ve kafir" demesine sosyal medyadan tepki geldi. CHP'li Murat Emir "Atatürk'ümüze lanet okuyanların, azmettirenlerin ve sessizce dinleyenlerin yaptıkları yanlarına kalmayacak. Bu millet bu ihaneti affetmeyecek!" derken, eski TÜSİAD Başkanı Ümit Nazlı Boyner "Ayıplıyorum, kınıyorum. Bu gidiş yanlış gidiş" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Taksim Camisi'nin açılışının ardından geçen sene ibadete açılan Ayasofya'da "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi" kapsamında hafızlıklarını tamamlayan 136 öğrencinin icazet alma törenine katılmıştı.

Program sırasında imamın Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik, "Bu ve bu gibi mabedlerin mabed olarak kalması için inşa edilmiştir. Öyle bir zaman geldiki bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze haline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kafir kim olabilir... Yarabbi bir daha bu zihniyetin bu milletin başına gelmesini mukadder buyurma..." ifadelerini kullandığı ortaya çıkmıştı.

"Bu konuşmayı sessizce dinleyenlerden de bunun hesabını soracağız"

Söz konusu ifadeler siyasetçilerden, gazetecilerden ve iş dünyasından tepki yükseldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "AND OLSUN Kİ; Bu konuşmayı yapandan da, bu konuşmayı sessizce dinleyenlerden de bunun hesabını soracağız" diye yazarken, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir de "Atatürk'ümüze lanet okuyanların, azmettirenlerin ve sessizce dinleyenlerin yaptıkları yanlarına kalmayacak. Bu millet bu ihaneti affetmeyecek!" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem de şu ifadeleri kullandı:

"Kurtuluş savaşının başkomutanı, cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmasaydı, Ayasofya kiliseye çevrilip ülkeye işgal edenlere hizmet edecekti. Kürsüde Atatürk'e hakaret eden imam efendi ve onu dinleyenlerin hiçbiri o mekanda bulunamayacaklardı!"

"Bu anlayış kimi temsil ediyor?"

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkan Yardımcısı ve eski TÜSİAD Başkanı Ümit Nazlı Boyner de söz konusu görüntülere tepki gösterirken, şu ifadeleri kullandı:



"Camilerde Atatürk'e lanet okumayı marifet sayan anlayış kimi temsil ediyor? Ayıplıyorum, kınıyorum. Bu gidiş yanlış gidiş."

"İç savaş mı çıkarmaya çalışıyorsunuz?"

Gazeteci Merdan yanardağ, "Artık yeter!" derken, sosyal medyadan paylaştığı mesajında şunları söyledi:

"Ayasofya'da yine Mustafa Kemal Atatürk'e lanet okuyup "kafir" ilan ettiler. Artık yeter! İç savaş mı çıkarmaya çalışıyorsunuz? Kaos yaratıp, seçimleri mi iptal etmek niyetiniz? Bu ülke sahipsiz değil... Kahramanlarını soysuzlara boğdurmayacak."

Kamuoyu araştırmacısı Kemal Özkiraz da tepki gösterirken, "Mustafa Kemal Atatürk, ona lanet okuyanların ağzına dahi alamayacağı kadar büyüktür ki o yüzden adını açıkça söyleyemeden lanet okuyorlar. Hem şerefsizler, hem korkaklar. Gün dönecek, hesap günü gelecek. Sanmayın ki unutacağız, Sanmayın ki affedeceğiz" ifadesini kullandı.